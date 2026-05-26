تبیرئی: وظیفه داریم حماسه شهدا را بر اساس نیاز فرهنگی جامعه بازگو کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی،صبح سهشنبه، در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس خیابانی با موضوع «جنگ رمضان» در جمع خبرنگاران، هنر را مؤثرترین ابزار برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت دانست.
وی با تأکید بر ضرورت روایت زندگی شهدا و انعکاس آن به فضای عمومی جامعه، افزود: در همین راستا، بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران اقدام به ساخت مستند، برپایی نمایشگاههای عکس و پوستر با موضوعات مرتبط و همچنین برگزاری گردهماییهای خانواده شهدا کرده است.
تبیرئی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم حماسه شهدا و خانوادههای ایشان را به بهترین شکل ممکن و بر اساس نیازهای فرهنگی جامعه بازگو کنیم.
