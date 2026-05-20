به گزارش خبرنگار مهر، کسری طاهری که به همراه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده سازی ترکیه حضور دارد در این مورد گفت: روزی دو جلسه تمرین پرفشار را انجام می دهیم و امیدوارم بتوانیم برای حضور در جام جهانی به اوج آمادگی برسیم

وی در مورد حمایت هایی که از سوی سرمربی و بازیکنان باتجربه تیم ملی دریافت کرده است گفت: از آقای قلعه نویی و بازیکنان باتجربه تشکر می کنم که شرایطی را فراهم کردند که بتوانیم احساس راحتی کنیم و خودمان را نشان دهیم.

طاهری در مورد انگیزه اش برای حضور در جام جهانی نیز گفت: در بالاترین سطح انگیزه خودم هستم و شاید تا آخر فوتبالم این احساس را تجربه نکنم. در بزرگترین رویداد ورزشی شرکت می کنم و تلاش می کنم که بتوانم بهترین اتفاق را رقم بزنم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در مورد فشار تمرینات نیز گفت: فکر می کردیم تهران سخت ترین بخش تمرینات باشد اما در ترکیه فشار چند برابر شده است. نسبت به قبل آماده تر هستم و رقابت زیادی با همبازیان خواهم داشت تا بتوانم به تیم ملی کنم.