به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیههای جداگانه، از قطع برق در برخی مناطق شهرستانهای خرمآباد و بروجرد به منظور تعمیرات و بهینهسازی شبکه خبر داد.
خاموشی برق در خرمآباد
به منظور انجام تعمیرات شبکه، برق مشترکین فیدر آزادگان و فیدر فلک الدین در روز جمعه ۱ خرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ قطع خواهد بود.
محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل خیابان ولی عصر، کوچههای بنفشه و بلوار حج، جهادگران، بلوار ولایت دره گرم، شهرک آذربایجان، پاپی خالدار و اطراف ترمینال شمال است.
خاموشی برق در بروجرد
شرکت توزیع برق لرستان همچنین از قطع برق برخی نقاط شهرستان بروجرد به منظور اصلاح و بهینهسازی شبکه توزیع خبر داد.
بر این اساس، برق مشترکین فیدر فشار متوسط «بهشتی» در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ قطع خواهد بود.
محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل کوی پزشکان، فازهای ۵، ۶، ۷ و ۸ شهرک اندیشه، بلوار پیامبر اعظم (ص)، روستای قلعه کرم و کوی محجوب (فاز ۳ ارتش - زعفرانیه) خواهد بود.
