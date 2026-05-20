به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، از قطع برق در برخی مناطق شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد به منظور تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه خبر داد.

خاموشی برق در خرم‌آباد

به منظور انجام تعمیرات شبکه، برق مشترکین فیدر آزادگان و فیدر فلک الدین در روز جمعه ۱ خرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل خیابان ولی عصر، کوچه‌های بنفشه و بلوار حج، جهادگران، بلوار ولایت دره گرم، شهرک آذربایجان، پاپی خالدار و اطراف ترمینال شمال است.

خاموشی برق در بروجرد

شرکت توزیع برق لرستان همچنین از قطع برق برخی نقاط شهرستان بروجرد به منظور اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع خبر داد.

بر این اساس، برق مشترکین فیدر فشار متوسط «بهشتی» در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل کوی پزشکان، فازهای ۵، ۶، ۷ و ۸ شهرک اندیشه، بلوار پیامبر اعظم (ص)، روستای قلعه کرم و کوی محجوب (فاز ۳ ارتش - زعفرانیه) خواهد بود.