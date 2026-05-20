تیم بسکتبال استقلال از امتیاز تمرین زودهنگام در کرج بهره برد

آرمان زنگنه، کاپیتان تیم بسکتبال نفت آبادان، شامگاه امروز چهارشنبه، در پایان رقابت مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، که در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد، شرایط شکست ۹۳ به ۶۹ این تیم در برابر استقلال تهران را کمبود بازیکن، خستگی تیم و شرایط میزبانی را از عوامل تأثیرگذار در نتیجه این دیدار عنوان کرد و گفت: در ابتدای بازی عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم مسابقه را کنترل کنیم، اما رفته‌رفته استقلال مسلط‌تر شد و شرایط بازی تغییر کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های تیم نفت آبادان افزود: از لحاظ تعداد بازیکن شرایط ایده‌آلی نداشتیم و با توجه به اینکه طی هفته آینده چند مسابقه دیگر پیش‌رو داریم، تلاش کردیم فشار زیادی به بازیکنان وارد نشود تا دچار مصدومیت نشوند.

کاپیتان نفت آبادان ادامه داد: استقلال تیم باتجربه‌ای است و بازیکنان ملی‌پوشی مانند حامد حدادی را در اختیار دارد. مقابل چنین تیمی اگر اشتباهات زیاد شود، کار سخت خواهد شد. در ادامه بازی اشتباهات ما بیشتر شد، بازیکنان خسته شدند و در تعویض‌ها هم به مشکل خوردیم که همین موضوع اختلاف امتیاز را ایجاد کرد.

زنگنه در بخش دیگری از صحبت‌های خود نسبت به شرایط میزبانی مسابقات در استان البرز انتقاد کرد و گفت: اگر قرار بوده مسابقات در زمین بی‌طرف برگزار شود، این سؤال وجود دارد که چرا تیم استقلال چند روز زودتر در محل مسابقات حضور داشته و تمرین کرده است.

وی افزود: تیم ما از روز چهارشنبه در تهران مستقر بود و به دلیل محدودیت‌های اقامتی در کرج، مجبور شدیم در تهران اسکان داشته باشیم. حتی برای بازی قبلی مسیر طولانی تهران تا محل مسابقه را طی کردیم که این موضوع روی شرایط تیم تأثیرگذار بود.

کاپیتان نفت آبادان با اشاره به مشکلات اسکان در کرج بیان کرد: در ادامه هتلی در منطقه محمدشهر تهیه شد تا رفت‌وآمد تیم کمتر شود، اما به هر حال معتقدم اگر قرار بر برگزاری مسابقات در شرایط کاملاً بی‌طرف بود، تهران از نظر امکانات اقامتی و رفت‌وآمد گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شد.

زنگنه همچنین از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی در ورزش بسکتبال استان البرز استقبال کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، ورود اسپانسرهای خصوصی و حمایت از ورزش اتفاق ارزشمندی است و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. استان البرز نیز ظرفیت حضور سرمایه‌گذاران بیشتری در حوزه ورزش را دارد.