به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان کنگان با دستور کار مشخص و با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی در دو حوزه «سلامت محیط»و «سلامت جمعیت»، با تأکید بر مسئولیت مشترک تمامی دستگاهها، اظهار کرد:سلامت عمومی شهروندان، خط قرمز مدیریت شهری است.
وی خاطر نشان کرد : در بحث مدیریت سگهای بلاصاحب و کنترل تکثیر پشه آئدس، ما از شبکه بهداشت حمایت میکنیم، شهرداری، سایر نهادهای اجرایی که در عملیاتهای پیشگیرانه و کنترل این عوامل تهدیدکننده سلامت هستند با تیمها و همکاران شبکه بهداشت همکاری تنگاتنگ داشته باشند.
فرماندار شهرستان کنگان اظهار کرد: ایجاد محیطی امن برای شهروندان، بهویژه کودکان و دانشآموزان، اولویت اصلی مدیریت شهرستان است.
وی اضافه کرد: در موضوع مدیریت سگهای بلاصاحب، ما از اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه حمایت میکنیم. از تمامی دستگاههای اجرایی و شهرداری انتظار میرود با هماهنگی کامل با شبکه بهداشت، در شناسایی نقاط حساس و مدیریت حضور این حیوانات در سطح شهر، با سرعت و دقت عمل کنند تا از بروز هرگونه حادثه یا تهدید سلامت شهروندان جلوگیری شود.
غلامحسین زیبا اظهار کرد: در هفته ملی جمعیت، بخشهای اجرایی با ایجاد بسترهای حمایتی، به تسهیل فرآیند ازدواج آسان و حمایت از خانوادههای جوان کمک کنند تا سیاستهای کلان کشور در زمینه جوانی جمعیت در سطح شهرستان به بهترین شکل اجرا شود.
اهمیت پایش عوامل تهدیدکننده سلامت در محیط
رئیس شبکه بهداشت و درمان با اشاره به اهمیت پایش عوامل تهدیدکننده سلامت در محیط، بر ضرورت مدیریت و کنترل سگهای بلاصاحب جهت پیشگیری از حوادث و بیماریهای مشترک تأکید کرد.
فاطمه آهوخوش نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دراین خصوص افزود: از نظر کارشناسی، کنترل عوامل محیطی مثل پشه آئدس و مدیریت حضور حیوانات در سطح شهر، نیازمند پایش مداوم و اقدامات پیشگیرانه است.
پایش قضایی امنیت مواد غذایی و سلامت عمومی شهروندان
دادستان شهرستان در این نشست تأکید کرد:امنیت مواد غذایی و سلامت عمومی شهروندان، از جمله حوزههایی است که دستگاه قوه قضائیه از نزدیک پایش میکند، هرگونه کوتاهی در کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت محیطی، از جمله تکثیر پشه آئدس یا عدم رعایت استانداردهای بهداشتی که منجر به آسیب به سلامت عمومی شود، از نظر قانونی قابل پیگیری است،
سید محمد موسوی پویا افزود: ما بر اجرای دقیق قوانین در زمینه کنترل آفات و مدیریت محیطی تأکید داریم تا هیچگونه خللی در امنیت سلامت جامعه ایجاد نشود.
با توجه به برگزاری هفته ملی جمعیت، اعضای شورا بر ضرورت همافزایی نهادها برای حمایت از سیاستهای جمعیتی تأکید کردند و همچنین با توجه به فصل و شرایط جوی، راهکارهای مقابله با تکثیر پشه آئدس و کنترل ناقلان بیماریهای ویروسی در سطح شهر و مناطق پرخطر مورد بررسی و دستورات لازم صادر شد.
درپایان ازفعالین جمعیتی شهرستان تقدیر به عمل آمد .
