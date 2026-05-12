تشدید اقدامات پیشگیرانه علیه پشه آئدس در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کمیته بهسازی بهداشت محیط شهرستان بندرعباس، بر ضرورت تسریع در شناسایی و حذف زیستگاه‌های لاروی پشه آئدس و مقابله جدی با بیماری تب دنگی تأکید شد.

این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد و ضمن بررسی آخرین اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود در زمینه کنترل و پیشگیری از گسترش پشه آئدس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در کنترل ناقلین بیماری‌زا، خواستار اجرای برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای شناسایی و حذف کانون‌های مستعد رشد و تکثیر پشه آئدس شد.

اصغر زائری بر نقش کلیدی مشارکت مردمی و همکاری میان‌بخشی در این راستا اشاره کرد و گفت: شناسایی و حذف زیستگاه‌های پشه آئدس، مدیریت صحیح پسماند و رعایت اصول بهداشت محیط، در کاهش تکثیر این ناقل بیماری‌زا اهمیتی حیاتی دارد.

در ادامه، محسن رجبی پور، سرپرست واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت، گزارشی از آخرین وضعیت پایش‌های محیطی، اقدامات صورت‌گرفته در زمینه حذف زیستگاه‌های لاروی، بازدیدهای میدانی و ساماندهی اماکن پرخطر ارائه نمود.

در این نشست بر لزوم همکاری بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی مؤثر به شهروندان، حذف کانون‌های تجمع آب‌های راکد و ارتقاء سطح آگاهی عمومی تأکید شد.

در پایان، بر پیگیری مستمر مصوبات کمیته تا حصول نتایج مطلوب، به منظور پیشگیری قاطع از بروز و شیوع بیماری‌های مرتبط با پشه آئدس در منطقه تأکید شد.