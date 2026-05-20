۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

انتخابی باشگاه های غرب آسیا؛

تیم بسکتبال استقلال برابر نفت آبادان پیروز شد

رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاه های غرب آسیا گرامیداشت شهدای میناب با برگزاری دیدار دوم پیگیری شد که طی آن تیم استقلال برابر نفت آبادان پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاه های غرب آسیا که با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم ‌و با نام شهدای میناب در کرج جریان دارد، امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت) دو تیم نفت آبادان و استقلال به مصاف هم رفتند که طی آن تیم استقلال صاحب برتری شد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که روز دوشنبه و در روز نخست رقابت های انتخابی باشگاه های غرب آسیا، نفت آبادان در مصاف با نفت زاگرس جنوبی جهرم با نتیجه ۹۴ بر ۸۵ پیروز شده بود.

رقابت های سه گانه انتخابی باشگاه های غرب آسیا روز جمعه با یک دیدار پیگیری می شود.

برنامه دیدارهای گروهی به این شرح است:

جمعه اول خرداد

*استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی جهرم

شنبه ۲ خرداد

*نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم

یکشنبه ۳ خرداد

*استقلال تهران - نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

*نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران

