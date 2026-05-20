۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی در حرم بانوی کرامت برگزار شد

قم ـ همزمان با دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید و شهدای خدمت، آیین گرامیداشتی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین محوری بزرگداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت شامگاه چهارشنبه با شعار «شهید جمهور، جان فدای ایران» در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) در قم برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی و شهری، چهره‌های حوزوی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور شهید و همراهان وی، بر تداوم راه خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم طی سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی آیت‌الله رئیسی پرداخت و ۱۰ ویژگی برجسته رئیس‌جمهور شهید را تشریح کرد.

وی با اشاره به روحیه مردمی، اخلاص در عمل، ساده‌زیستی و اهتمام ویژه شهید رئیسی به حل مشکلات مردم، خدمات و منش مدیریتی وی را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت الگوگیری مسئولان از سیره عملی شهدای خدمت تأکید کرد.

همچنین سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در بخش دیگری از این مراسم با بیان خاطراتی از دوران همکاری با آیت‌الله رئیسی، به ویژگی‌های اخلاقی و روحیه جهادی رئیس‌جمهور شهید اشاره کرد.

وی با تجلیل از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شهدای خدمت، خدمت‌رسانی بی‌منت و حضور میدانی در میان مردم را از شاخصه‌های بارز شهید آیت‌الله رئیسی عنوان کرد.

این مراسم با حضور گسترده زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهدای خدمت را گرامی داشتند.

