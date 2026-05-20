به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز روانشناس و مشاور، روانشناسان را سربازان خط مقدم پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و از ثبتنام بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ روانشناس داوطلب در طرح سلامت محله خبر داد.
رحمانی با اشاره به تغییر رویکرد کلان بهزیستی از درمانمحوری به پیشگیری و مدیریت علمی هیجانات گفت: سلامت روان، روح پیکره جامعه است و بدون آن هیچ برنامه آموزشی و فرهنگی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی گفت: مازندران به عنوان نخستین استان کشور، دبیرخانه سلامت اجتماعی و افزایش تابآوری مردم را با همکاری چهارجانبه نهادهای اجرایی تشکیل داده است و این افتخاری بزرگ برای جامعه روانشناسی استان محسوب میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه بیش از ۱۸۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی به صورت مستقیم از اضطرابهای اجتماعی و شرایط جنگی متأثر میشوند، افزود: تعامل با معاونت اجتماعی سپاه و قرارگاههای محلهمحور منجر به ثبتنام بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ روانشناس داوطلب در طرح سلامت محله شد و مازندران موفق به کسب رتبه برتر کشور در این طرح گردید.
رحمانی به خدمات شبانهروزی سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: نگاه ما از درمانمحوری صرف به سمت پیشگیری و مدیریت علمی هیجانات جمعی حرکت کرده است. کاهش آسیبهایی نظیر اعتیاد، طلاق، خشونتهای خانگی و افسردگی بدون حضور نظاممند روانشناسان ممکن نیست.
وی تأکید کرد: همچنین باید اعتماد عمومی به خدمات تخصصی را افزایش دهیم و با مداخلات غیرتخصصی افراد فاقد صلاحیت مقابله جدی کنیم.
وی در پایان با اشاره به فرسودگی شغلی روانشناسان خاطرنشان کرد: مواجهه مستمر با رنجهای انسانی و بحرانها، روانشناسان را در معرض فرسودگی قرار میدهد که این مسئله نیازمند حمایتهای ساختاری و توجه ویژه دستگاههای متولی است.
