گل افشانی: زنگ خطر سالمندی در مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله صادقی گلافشانی شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز روانشناس و مشاور، با اعلام اینکه مازندران رتبه دوم سالمندی کشور را دارد، گفت: این زنگ خطری جدی است که روانشناسان باید با مداخله علمی و ریشهیابی علل فرهنگی و روانی، به تسهیل امر ازدواج و جوانی جمعیت کمک کنند.
صادقی گلافشانی با اشاره به شکست توطئههای دشمنان و رژیم صهیونیستی در تقابلهای اخیر تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تکیه بر همت رزمندگان و هدایت رهبری، در عرصههای نظامی به چنان اقتداری رسیده که لرزه بر اندام بدخواهان انداخته، نقش روانشناسان در تثبیت این اقتدار در لایههای اجتماعی و اقتصادی جامعه بسیار حیاتی است. امروز امنیت پایدار، ریشه در سلامت روان و آرامش ذهن آحاد جامعه دارد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با تبیین ضرورت ارتقای حال عمومی جامعه در شرایط کنونی به اسناد بالادستی اشاره کرد و افزود: در تکالیف برنامه هفتم توسعه، بر ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیبها تأکید ویژهای شده است.
صادقی گلافشانی رسیدن به توانمندی جمعی را در گرو آموزش صحیح دانست و خاطرنشان کرد: روانشناسان با ترویج مهارتهای زندگی، نقش بیبدیلی در پایداری بنیان خانواده، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری ایفا میکنند.
وی افزود: ما در استان مازندران برای عبور از گرههای اجتماعی و بهبود وضعیت زیست پایدار، به تخصص و یاری این قشر فرهیخته نیازمندیم.
وی از نگاه ویژه دولت به جامعهمحور کردن خدمات روانشناسی خبر داد و گفت: دولت در راستای حمایت از دهکهای مختلف، اقدامات ارزشمندی را در حوزه تقویت پوشش بیمهای خدمات روانشناختی آغاز کرده است تا دسترسی جامعه هدف به این خدمات تخصصی تسهیل شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت اجتماعی وظیفهای همگانی است، بر حمایت همه جانبه از نهاد بهزیستی تأکید کرد و افزود: کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد جامعهای پویا و بانشاط، تنها از طریق همافزایی میان دولت و اساتید مجرب روانشناسی ممکن است.
نظر شما