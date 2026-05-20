به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به عوامل محبوبیت شخصیتهای الهی در میان مردم اظهار کرد: حکومت بر دلها با قدرت، ثروت و ابزار مادی حاصل نمیشود و محبوبیت حقیقی، موهبتی الهی است که خداوند در سایه ایمان، اخلاص و عمل صالح به بندگان خود عطا میکند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت(ع) افزود: خداوند در قرآن کریم وعده داده است کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند، محبت آنان را در دلهای مردم قرار خواهد داد و این حقیقتی است که در سیره اولیای الهی و شخصیتهای مردمی به روشنی مشاهده میشود.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شهید آیتالله رئیسی نمونهای از یک مسئول مخلص و خدایی بود، گفت: اخلاص نخستین عامل محبوبیت انسان در جامعه است و رئیسجمهور شهید در مسئولیتهای مختلف از جمله تولیت آستان قدس رضوی و ریاست جمهوری، با نیت الهی و روحیهای خالصانه وارد میدان خدمت شد.
وی ادامه داد: توسل، تعبد، توجه به نماز شب و روحیه معنوی شهید رئیسی از جمله ویژگیهایی بود که اخلاص او را در عرصه خدمت آشکار میکرد و همین مسئله موجب شد تا مردم ارتباطی قلبی و عاطفی با وی برقرار کنند.
رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، تواضع را دومین عامل محبوبیت برشمرد و بیان کرد: مردم هیچگاه افراد متکبر را دوست ندارند و فروتنی، انسان را در دلها جای میدهد و شهید رئیسی با وجود جایگاه سیاسی و اجرایی، در برخورد با مردم و منتقدان متواضعانه رفتار میکرد و با سعه صدر سخنان مختلف را میشنید.
وی با اشاره به برخی دیدارهای خود با رئیسجمهور شهید افزود: در جلساتی که با حضور علما، روحانیون و اقشار مختلف برگزار میشد، نقدها و گلایههایی نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مطرح میشد اما شهید رئیسی با آرامش، احترام و بدون تندی به سخنان افراد گوش میداد.
این استاد حوزه علمیه قم، مردمداری و حضور میدانی را از دیگر ویژگیهای برجسته رئیسجمهور شهید عنوان کرد و گفت: شهید رئیسی همواره در متن حوادث و مشکلات حضور داشت و از مناطق سیلزده و حادثهدیده گرفته تا کارخانههای تعطیلشده و سفرهای استانی، همواره در میان مردم بود و از نزدیک مسائل را پیگیری میکرد.
وی خاطرنشان کرد: روحیه خستگیناپذیری شهید رئیسی برای مردم کاملاً ملموس بود و حضور فعال و مستمر او در عرصه خدمت، یکی از عوامل اصلی محبوبیتش به شمار میرفت.
رفیعی با اشاره به اهمیت خوشزبانی و رعایت اخلاق در گفتار تصریح کرد: در روایات اسلامی، سخن نیکو از عوامل افزایش رزق، محبوبیت اجتماعی و آرامش در خانواده معرفی شده و شهید رئیسی نیز در برخوردها و گفتوگوهای خود، همواره با ادبیاتی آرام، محترمانه و اخلاقمدارانه سخن میگفت.
وی ادامه داد: حتی در دیدارهایی که انتقادات تندی نسبت به عملکرد دولت مطرح میشد، رئیسجمهور شهید هرگز با عصبانیت یا ادبیات تند پاسخ نمیداد و همین سعه صدر، جایگاه او را در میان مردم تقویت کرده بود.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود، ولایتمداری را از برجستهترین ویژگیهای شهید رئیسی دانست و گفت: در دوران مسئولیت وی، همگان شاهد بودند که رئیسجمهور شهید با اعتقاد قلبی از رهبر معظم انقلاب تبعیت میکرد و تلاش داشت در چارچوب سیاستهای کلان نظام حرکت کند.
وی افزود: شهید رئیسی آرامش و انسجام را در مناسبات مدیریتی کشور حفظ کرده بود و هیچگاه برای نظام و رهبری تنش ایجاد نکرد، بلکه همواره خود را سرباز ولایت میدانست.
رفیعی با اشاره به روحیه گذشت و صبوری رئیسجمهور شهید اظهار کرد: با وجود برخی تخریبها، بیمهریها و اهانتهایی که نسبت به شهید رئیسی صورت میگرفت، وی ترجیح میداد از مسائل شخصی عبور کرده و مصالح نظام و کشور را مقدم بداند.
وی افزود: تلاش شبانهروزی، صداقت در گفتار و رفتار، سادهزیستی، توجه به جوانان و پایبندی به اصول انقلاب از دیگر ویژگیهایی بود که شهید رئیسی را به شخصیتی محبوب در میان اقشار مختلف مردم تبدیل کرد.
استاد حوزه علمیه قم همچنین به حضور مقتدرانه شهید رئیسی در مجامع بینالمللی اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور شهید در عرصه سیاست خارجی نیز با حفظ عزت جمهوری اسلامی، از ارزشهای دینی و انقلابی دفاع میکرد و مواضع اصولی نظام را با صراحت بیان میداشت.
وی ادامه داد: دفاع از قرآن کریم و تکریم مقام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سازمان ملل متحد، بخشی از رویکرد عزتمندانه شهید رئیسی در عرصه دیپلماسی بود.
رفیعی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارادت ویژه رئیسجمهور شهید به اهلبیت(ع) و مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: شهید رئیسی اهل اشک و توسل بود و حضور قلب و ارادت او در مجالس روضه و عزاداری، برای نزدیکان و همراهانش کاملاً مشهود بود.
وی تصریح کرد: تشییع باشکوه رئیسجمهور شهید، جلوهای از محبت عمیق مردم نسبت به خادمان صادق نظام اسلامی بود و این حضور گسترده نشان داد که ملت ایران قدردان مسئولانی هستند که جان خود را در مسیر خدمت خالصانه به مردم و انقلاب فدا میکنند.
