ولایتمداری منش شهید رئیسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه بندرپل، در سخنانی به تبیین ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و سیاسی رئیس‌جمهور شهید پرداخت و از ایشان به‌عنوان «تجسم مدیریت جهادی» و «سرداری در میدان خدمت» یاد کرد.

وی با اشاره به روحیه خستگی‌ناپذیر شهید رئیسی اظهار کرد: اگر بخواهیم تنها یک ویژگی را برای توصیف شخصیت ایشان انتخاب کنیم، بی‌تردید آن ویژگی، خستگی‌ناپذیری است. شهید رئیسی خدمت به مردم را صرفاً یک وظیفه اداری نمی‌دانست، بلکه آن را عبادتی الهی و مسئولیتی مقدس تلقی می‌کرد.

امام جمعه بندرپل افزود: شهید رئیسی برخلاف بسیاری از مدیران که از پشت میزها به مسائل نگاه می‌کنند، همواره در متن مشکلات و در کنار مردم حضور داشت؛ از کارگران و محرومان گرفته تا روستاییان و اقشار کم‌برخوردار. همین روحیه میدانی باعث شد امید و اعتماد به توان داخلی در جامعه احیا شود.

شیخ بازماندگان در ادامه، تواضع و مردم‌داری رئیس‌جمهور فقید را از برجسته‌ترین ابعاد شخصیتی وی دانست و تصریح کرد: با وجود جایگاه عالی ریاست جمهوری، ایشان هیچ‌گاه خود را جدا از مردم نمی‌دید. در رفتار و گفتار او، بیش از آنکه اقتدار یک حاکم دیده شود، اخلاص یک خادم، محبت یک برادر و دلسوزی یک پدر نمایان بود.

وی با تأکید بر اینکه این روحیه برخاسته از ایمان عمیق و نگاه الهی شهید رئیسی به مسئولیت بود، افزود: ایشان باور داشتند مسئولیت، امانتی الهی است و مسئول باید در برابر مردم متواضع و در برابر حق ثابت‌قدم باشد.

امام جمعه بندرپل همچنین با اشاره به ولایت‌مداری شهید رئیسی گفت: ولایت‌مداری برای ایشان صرفاً یک شعار سیاسی نبود، بلکه به‌عنوان یک منش و سبک زندگی در تمام تصمیمات و اقدامات ایشان جریان داشت. او خدمت صادقانه به مردم را مسیر تقویت انقلاب و تحقق منویات رهبری می‌دانست.

وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی تلاش می‌کرد جامعه‌ای عزتمند و مبتنی بر عدالت برای مردم فراهم شود و همین نگاه، ایشان را به الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل کرده است.

شیخ حسین بازماندگان در پایان با توصیه به جوانان برای الگوگیری از منش شهید رئیسی بیان داشت: اگر به دنبال ساختن جامعه‌ای مقتدر و پیشرو هستیم، باید انسان‌هایی تربیت کنیم که همچون شهید رئیسی، با اخلاص برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و در مسیر حق و ولایت ثابت‌قدم بمانند.