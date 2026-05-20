مرتضوی: شهید رئیسی مشکلات کشور را به مذاکرات گره نزد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رئیس‌جمهور شهید اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی صرفاً یک رئیس‌جمهور نبود بلکه الگویی برجسته از حکمرانی اسلامی و مدیریتی مبتنی بر ولایت، عدالت و مردمداری را در عرصه اجرایی کشور به نمایش گذاشت.



وی با بیان اینکه شهید رئیسی در تمام دوران مسئولیت خود، سیاست را در امتداد دیانت تعریف می‌کرد، افزود: رئیس‌جمهور شهید نشان داد می‌توان در عالی‌ترین جایگاه اجرایی کشور قرار داشت اما همچنان ساده‌زیست، مردمی، متواضع و مطیع ولایت باقی ماند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم ادامه داد: آیت‌الله رئیسی در تمام مسئولیت‌های خود، از جمله ریاست جمهوری، با روحیه‌ای جهادی و خستگی‌ناپذیر در میدان حضور داشت و رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت قرار داده بود.



وی با اشاره به سفرهای استانی شهید رئیسی خاطرنشان کرد: در مدت یک سالی که توفیق خدمت در کنار ایشان را داشتم، رئیس‌جمهور شهید ۳۷ سفر استانی انجام داد و تنها به مراکز استان‌ها اکتفا نمی‌کرد بلکه به دورترین مناطق کشور سفر می‌کرد و از نزدیک در جریان مسائل مردم قرار می‌گرفت.



مرتضوی تصریح کرد: حضور در مناطق محروم، نشست با اقشار مختلف مردم، دیدار با کارگران، کشاورزان، فعالان اقتصادی، نخبگان و علما از جمله ویژگی‌های مدیریتی آیت‌الله رئیسی بود و او همواره تلاش داشت بدون واسطه سخنان مردم را بشنود.



وی با اشاره به نخستین سفر شهید رئیسی به استان خوزستان گفت: در شرایطی که مردم این استان با مشکلات جدی آب و زیرساختی روبه‌رو بودند، رئیس‌جمهور شهید با حضور میدانی و برنامه‌ریزی مستمر، روند حل بخشی از مشکلات را در مدت کوتاهی دنبال کرد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم ادامه داد: شهید رئیسی اعتقاد راسخی به استفاده از ظرفیت‌های داخلی داشت و حل مسائل کشور را به مذاکرات خارجی گره نمی‌زد بلکه با اتکا به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت جوانان کشور، مسیر پیشرفت را دنبال می‌کرد.



وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه تولید و اشتغال اظهار کرد: در دوره مدیریت شهید رئیسی، شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل دوباره به چرخه تولید بازگشتند و رئیس‌جمهور شهید شخصاً پیگیر احیای کارخانه‌ها و حمایت از کارگران بود.



مرتضوی افزود: آیت‌الله رئیسی معتقد بود بانک‌ها نباید به دلیل مشکلات مالی، زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم کنند و همواره بر تداوم فعالیت کارخانه‌ها و حفظ اشتغال کارگران تأکید داشت.



وی با اشاره به روحیه پرتلاش و خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور شهید تصریح کرد: در برخی سفرهای خارجی، طی کمتر از ۴۸ ساعت چند کشور مورد بازدید قرار می‌گرفت و بخش عمده این زمان در مسیرهای پروازی سپری می‌شد اما شهید رئیسی با همان روحیه و انرژی، برنامه‌های خود را دنبال می‌کرد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم همچنین به رویکرد شهید رئیسی در سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور شهید در عرصه دیپلماسی، عزت، حکمت و مصلحت را محور حرکت خود قرار داده بود و در دیدارها و نشست‌های بین‌المللی با اقتدار از منافع ملت ایران و محور مقاومت دفاع می‌کرد.



وی ادامه داد: آیت‌الله رئیسی در سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی با صراحت از حقوق ملت ایران، آرمان فلسطین و جبهه مقاومت حمایت کرد و در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری ایستاد.



مرتضوی با اشاره به ویژگی ولایت‌مداری رئیس‌جمهور شهید اظهار کرد: شهید رئیسی هیچ‌گاه دولت را در عرض ولایت تعریف نمی‌کرد بلکه خود را در مسیر ولایت و خدمت به نظام اسلامی می‌دانست و همین مسئله رمز ماندگاری او در میان مردم شد.



وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور شهید در برابر مشکلات و فشارها عقب‌نشینی نمی‌کرد، افزود: دولت سیزدهم در شرایط سخت اقتصادی کشور تلاش کرد شاخص‌های کلان را بهبود ببخشد و در حوزه‌هایی همچون کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و اجرای طرح‌های حمایتی اقدامات مؤثری انجام شد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و افزایش حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله اقداماتی بود که در دولت شهید رئیسی دنبال شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار امیر قطر با رهبر معظم انقلاب پس از شهادت آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و افزود: در آن دیدار، رهبر معظم انقلاب از شهید رئیسی به عنوان شخصیتی جامع‌الاطراف یاد کردند و تأکید داشتند ملت ایران شخصیتی بزرگ و اثرگذار را از دست داده است.



مرتضوی خاطرنشان کرد: بدون تردید نام و یاد آیت‌الله شهید رئیسی به عنوان مدیری مردمی، عدالت‌خواه، فسادستیز و ولایت‌مدار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ماندگار خواهد ماند.