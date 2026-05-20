خانواده شهید رئیسی: تا پای جان در مسیر اطاعت از ولی امر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده و یاران شهید رئیسی در پاسخ به پیام رهبر انقلاب در پیامی تاکید کردند: تا پای جان در مسیر اطاعت از ولی امر هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان

حضرت آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

پیام روحبخش و پرمعنای حضرتعالی در دومین سالروز شهادت شهیدان پرواز اردیبهشت، یادآور محبت و لطف و اهتمام امام شهید به یاد و تکریم آن عزیزان و تسکینی بر آلام یاران و اعضای خانواده شهید جمهور و عزیز ملت ایران بود.

امروز که همچون قاطبه ملت ما هنوز عزادار و خونخواه آن شهید اند و دیگر غم ها و شهادت ها را در برابر غم شهادت و مظلومیت شهیدِ شهیدانِ ایران زمین، امام خامنه ای بزرگ، چون قطره ای میبینند در برابر دریا.

امروز خداوند بزرگ و ائمه طاهرین را شاهد می گیریم که با تمام وجود و همواره در اطاعت از اوامر حضرتعالی سبقت بگیریم. ما در محضر ملت قهرمان ایران و مردم آگاه منطقه با شما بیعت می کنیم تا آخرین قطره خون در دفاع از اسلام عزیز و ایران قوی از پا نشینیم و فریبکاری های دشمنان بشریت را در عمل و سخن خنثی کنیم. رهبر عزیز تر ازجان، سختی دوران و افول تدریجی ستارگان درخشان انقلاب اسلامی کوچکترین تزلزلی در هیچیک از یاران وفادار رئیسی شهید و پدید نمی آورد. بلکه کاستی در نورافشانی و تشعشع حضرت ماه اگرچه جانکاه است، اما نویدبخش ظهور عام و بشارت دهنده روزگار پرتو افشانی امام و حاکمیت حضرت ربیع الانام در اوان و ثوانی پایانی بین الطلوعین در ایران و کل جهان است ؛ ان شاءالله

ما با همه وجود در محضر شما گواهی میدهیم که تمام همّ و غمّ شهید مظلوم ما و یاران انقلابی اش در دولت ناتمام او ، باز کردن بن بست های ساختگی در اداره کشور و برداشتن سنگ های بزرگ در مسیر پیشرفت ایران عزیز و البته گشودن گره های کور از زندگی و معاش مردم به ویژه محرومان و مستضعفان بود.

شهید عزیز جمهور معتقد بود که خدمت صادقانه و بی منت به ملّت و کار و تلاش شبانه روزی برای رفع محرومیت ها و مبارزه مجدانه و مستمر با مناشئ تبعیض و فساد در ساختار کشور، گره از پیشانی امام و رهبر جامعه میگشاید و موجبات بسط ید و لبخند رضایت و دعای خیر و مزید توفیقات الهی و البته باعث ناکامی و ناامیدی دشمنان و بدخواهان میگردد.

امروز نیز خانواده و یاران وفادار و دولتمردان آن شهید، به راه و مرام او کماکان معتقد و ملتزم اند و در دوره پرافتخار ولایت حضرتعالی و به شکرانه این نعمت، به مانند سربازانی جانفدا و خدمتگزارانی حاضر یراق و قبراق در رکاب شما و تحت فرمان و منتظر اشارت شمایند، و اطاعت از حضرت عالی را اطاعت از خدا و رسول و امام عصر ارواحنا فداه میشمرند.

بنابر سیره آن عزیز جان برکف و بر اساس ضرورتهای ملی و دینی، ما سربازان شما در شرایط حساس و خطیر کنونی، اوضاع کشور و منطقه را در همه ابعاد داخلی و خارجی رصد و تحلیل نموده و پیشنهادهای خیرخواهانه، کارشناسانه و اثربخش خود را برای رفع مشکلات کشور و ملّت، بی شائبه و منّت به مسئولان ارشد امور اجرایی کشور ارائه مینماییم و یقین داریم که با وجود نعمت ولایت، حضور و اراده و اتحاد مردم با بصیرت و داشتن سرمایه های مادی و معنوی ایران بابرکت و البته با اتکا به تجربه‌های گرانقیمت در دولت شهید جمهور، هیچ بن بستی در اداره کشور عزیز ما ایران ، حتی در شرایط سخت تحریم و محاصره و جنگ طولانی مدت با قدرت‌ های متجاوز، وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت و فتوحات بزرگ در انتظار جبهه مقاومت و ملت ایران است، بإذن الله.

از خداوند متعال طول عمر بابرکت و سراسر عزت و نصرت و سربلندی را برای حضرتعالی و توفیق اطاعت و عمل به وظیفه را برای همه رزمندگان فداکار اسلام و خدمتگزاران حقیقی به نظام اسلامی و مردم شریف ایران خواستاریم.

یاران وفادار و خانواده بدون مرز شهید سرافراز "رئیسی عزیزما"