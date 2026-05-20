به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کوهدشت، عصر امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان، با ارزیابی مثبت از اقدامات صورتگرفته در حوزه بهبود کیفیت پخت نان، بر تداوم نظارتهای دقیق تأکید کرد.
ارتقای کیفیت نان؛ مطالبه اصلی مردم
مراد ناصری اظهار داشت: افزایش کیفیت نان یکی از مطالبات اصلی و بهحق مردم بود که خوشبختانه با پیگیریهای مستمر اعضای کارگروه، شاهد ارتقای وضعیت در این حوزه هستیم.
روند صعودی کیفیت نان باید با جدیت حفظ شود
فرماندار کوهدشت با تأکید بر اینکه روند صعودی کیفیت نان باید با جدیت حفظ شود، افزود: نانی که به دست شهروندان میرسد باید از بالاترین سطح کیفی برخوردار باشد.
ناصری گفت: از اعضای کارگروه انتظار میرود همواره با بهرهگیری از دادههای سامانههای نظارتی، بر عملکرد واحدهای خبازی اشراف کامل داشته باشند.
گشتهای بازرسی باید با توان و قدرت مضاعف فعالیت کنند
فرماندار کوهدشت با بیان اینکه علاوه بر طرحهای ضربتی تنظیم بازار، نانواییها به صورت ویژه تحت پایش قرار میگیرند، تصریح کرد: گشتهای بازرسی باید با توان و قدرت مضاعف فعالیت کنند.
عملکرد موفق در نوسازی تجهیزات خبازی
ناصری عملکرد اداره جهاد کشاورزی در حوزه نوسازی دستگاههای خبازی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اقدامات انجامشده در زمینه تجهیزات، نقش بسزایی در بهبود کیفیت تولید، بهویژه در بخش نان لواش ایفا کرده است.
فرماندار کوهدشت با تأکید بر تداوم ارتقای کیفیت نان و تشدید نظارتهای میدانی بر واحدهای خبازی، از عزم جدی کارگروه آرد و نان شهرستان برای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ کیفیت نان به عنوان قوت اصلی مردم خبر داد.
نظر شما