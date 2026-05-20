به گزارش خبرنگار مهر؛ سید کمال‌الدین میرجعفریان روز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده شهرستان رباط‌کریم، با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای خسارت‌دیده اظهار کرد: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی و تجاری در سطح استان تهران که هیچگونه کاربری نظامی و انتظامی نداشتند دچار آسیب و تخریب شدند.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده بالغ بر ۶۱ هزار واحد در سطح استان تهران آسیب دیده‌اند که از این تعداد حدود ۶۵۰ واحد مربوط به شهرستان رباط‌کریم است.

معاون عمرانی استاندار تهران ادامه داد: از همان روزهای ابتدایی اقدامات اجرایی برای بازسازی و ترمیم واحدهای خسارت‌دیده در سطح استان و شهرستان آغاز شد و بخش عمده واحدهایی که در بخش در، پنجره و نما دچار آسیب شده بودند تاکنون مرمت شده‌اند.

میرجعفریان خاطرنشان کرد: واحدهایی که در بخش دیوارها، تأسیسات و قسمت‌های داخلی و خارجی ساختمان دچار خسارت شده‌اند نیز وارد فاز اجرایی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو هفته آینده بخش قابل توجهی از این واحدها تکمیل شود.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۱۵۰ واحد دیگر از هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند بازسازی عمده واحدهای آسیب‌دیده شهرستان رباط‌کریم تا اواسط خردادماه به سرانجام خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در ادامه به وضعیت خودروهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: ارزیابی خودروهای خسارت‌دیده در سطح استان که تعداد آن‌ها به بیش از ۱۱ هزار دستگاه رسیده توسط بیمه انجام شده و در شهرستان رباط‌کریم نیز این روند در حال تکمیل است.

وی افزود: خودروهایی که میزان خسارت آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، تا هفته آینده توسط بیمه ایران تعیین تکلیف و خسارت آن‌ها پرداخت خواهد شد.

میرجعفریان همچنین درباره واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اظهار داشت: ارزیابی خسارات این واحدها توسط کارشناسان صمت در حال انجام است و مقرر شده با همکاری فرمانداری و دستگاه قضایی، روند بررسی‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود تا ارزیابی‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل شود.