دشمن در برابر مقاومت ملت ایران ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میرکریمی با اشاره به شرایط کشور در دوران شیوع کرونا افزود: در آن مقطع کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکرد و روزانه شاهد جان باختن تعدادی از هموطنان بودیم، اما با اقدامات انجام شده توسط دولت، خدمات مؤثری در حوزه سلامت، اقتصاد، سیاست خارجی و حمایت از مردم ارائه شد.
فرمانده سپاه گلپایگان خدمت ماندگار و اثرگذار در این دولت به ثبت رسید، تصریح کرد: انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای خارجی، توجه به موضوع افزایش جمعیت و استمرار خدماترسانی به مردم از جمله اقدامات ارزشمند دولت شهید رئیسی بود که مردم آن را مشاهده کردند.
میرکریمی با تأکید بر اینکه مردم همواره جلوتر از مسئولان حرکت میکنند، گفت: بسیاری از صحنههای حضور و مشارکت مردمی به صورت خودجوش شکل میگیرد و این نشاندهنده بصیرت و حضور همیشگی مردم در صحنه است. مسئولان نیز باید همواره در کنار مردم باشند و از آنان عقب نمانند.
وی نقشآفرینی مسئولان در هر جایگاه را ضروری دانست و ادامه داد: تکریم مردم و خدمت صادقانه به آنان مهمترین مطالبه امروز جامعه است. حتی اگر کاری در یک اداره انجام نشود، مردم انتظار دارند با احترام با آنان برخورد شود، چرا که مردم ولینعمتان ما هستند و مسئولان برای خدمت به آنان آمدهاند نه برای فخرفروشی کنند.
فرمانده سپاه گلپایگان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری دستگاهها، نهادها، شهرداریها، اداره راه و دیگر مجموعههای شهرستان در حوزه پدافند غیرعامل و مسائل دفاعی قدردانی کرد و گفت: این همکاریها موجب شد شهرستان در برخی موضوعات با مشکل مواجه نشود.
به گفته وی، حضور در صحنههای مختلف بهویژه در حوزههای اجتماعی و دفاعی یک ضرورت است و انتظار میرود مسئولان همواره در کنار مردم حضور فعال داشته باشند و نسبت به مسائل و دغدغههای جامعه بیتفاوت نباشند.
وی با قدردانی از همکاری مجموعههای مختلف شهرستان گفت: از همه مسئولان، دستگاهها و افرادی که در این مسیر همراهی و همکاری کردند قدردانی میکنیم و امیدواریم این همدلی و همراهی همچنان ادامه داشته باشد.
میرکریمی با تأکید بر ایستادگی مردم و مسئولان در برابر تهدیدات، تصریح کرد: دشمنان همواره با تهدید و فشار تلاش کردهاند اراده ملت را تضعیف کنند، اما تاکنون ناکام ماندهاند و ملت ایران با مقاومت و حضور در صحنه، پاسخ محکمی به این تهدیدات داده است.
وی ادامه داد: مردم باید نسبت به آینده امیدوار باشند و مسئولان نیز وظیفه دارند امید را در جامعه تقویت کنند، چرا که پیروزی نهایی متعلق به ملت مقاوم، قهرمان و همیشه در صحنه ایران است.
