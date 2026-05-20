به گزارش خبرنگار، علی‌اکبر رضایی در جلسه شورای اداری با اشاره دومین سالگرد شهید رئیسی اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی تراز جدیدی از مدیریت در عصر حاضر ارائه داد و در دوره‌ای که بسیاری به دنبال نمایش، تبلیغات و حاشیه‌سازی بودند، وی صادقانه و خالصانه تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم و نظام کرد.

وی با تسلیت شهادت سیدالشهدای خدمت، شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانش افزود: شهید رئیسی هیچ‌گاه وارد حواشی و تخریب‌ها نشد و علی‌رغم هجمه‌ها و دروغ‌هایی که علیه او مطرح می‌شد، تمرکز خود را بر خدمت صادقانه به مردم و انجام وظایف الهی قرار داده بود.

وی ادامه داد: شهید رئیسی در سیاست داخلی، تعریف جدیدی از رابطه خادم و مخدوم مبتنی بر آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ارائه کرد و در سیاست خارجی نیز سه اصل حکمت، عزت و مصلحت را به خوبی اجرایی کرد و تحت تأثیر تهدیدات دشمنان ملت ایران قرار نگرفت.

فرماندار گلپایگان با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: دشمن امروز تلاش می‌کند با ایجاد فضای بلاتکلیفی، تعطیلی کشور و ناامید کردن مردم، سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد و ادبیاتی همچون فعلاً معلوم نیست چه می‌شود دقیقاً همان خواسته دشمن است.

وی تأکید کرد: همه مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و رفتار، گفتار و عملکرد آنان در تاریخ ماندگار خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: امروز حضور مسئولان در کنار مردم و حضور میدانی آنان می‌تواند در تقویت روحیه عمومی جامعه و امیدآفرینی مؤثر باشد و همه مدیران باید متناسب با مسئولیت و حوزه مدیریتی خود نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در کنار مردم اظهار کرد: حضور مسئولان در میان مردم موجب دلگرمی و امیدواری جامعه می‌شود و نباید از کنار این موضوع به سادگی عبور کرد.

به گفته وی : مدیران و مسئولان شهرستان تا جایی که امکان دارد باید در میدان، در خیابان و در کنار مردم حضور داشته باشند تا مردم احساس کنند مسئولان در شرایط مختلف همراه و کنار آنان هستند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی گفت: نیروهای بسیج، انتظامی، اداره اطلاعات و سایر مجموعه‌های امنیتی شبانه‌روز و به صورت گمنام برای حفظ امنیت مردم و کشور تلاش می‌کنند و کمترین وظیفه مدیران، حمایت و همکاری با این عزیزان است.