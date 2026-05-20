«توران شاهرود» مأمن یوز آسیایی؛ رمز بقا در دستان مردم محلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور شامگاه چهارشنبه در مراسم روز ملی بومگردی به میزبانی روستای قلعه بالا بخش بیارجمند شاهرود مهمترین راهکار حفاظت از زیستگاه ارزشمند توران شاهرود را مشارکت مردم محلی برشمرد و بیان کرد: توسعه بوم گردی ها و اقتصاد طبیعت گردی می‌تواند به تحقق این هدف گذاری کمک کند.

وی با تاکید به اینکه نگاه سازمان محیط زیست برای حفاظت از عرصه وسیع حیات وحش به نقش حضور حفاظتی خود مردم است، ادامه داد: شکوفایی بوم گردی در این مناطق حفاظت زیستگاه های طبیعی را ارتقا خواهد بخشید.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان به وجود هشت گونه گربه سان در شاهرود اشاره کرد و افزود: این موضوع نشانه اهمیت منطقه به لحاظ حفاظتی محیط زیست است.

یوسف پور فرهنگ غنی منطقه خارتوران و قلعه بالا را باعث ماندگاری و بقا یوز دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم این منطقه توانسته بستری برای توسعه گردشگری، بهبود اقتصاد منطقه، ایجاد نشاط اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: یک ششم مناطق حفاظت شده کشور در استان سمنان واقع شده و همین موضوع نشانه اهمیت تقویت زیستگاه های طبیعی با رویکرد مشارکت مردم در حفاظت است.