تجمع بزرگ جامعه ورزش در میدان ساعت تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه ورزش کشور با هدف تقویت همبستگی ملی و بازنمایی نقش کلیدی ورزشکاران به عنوان پیشتازان عرصه‌های اجتماعی، فردا شب پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه، تجمع بزرگی را در میدان ساعت برگزار می‌کنند.

در این گردهمایی که با حضور پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان و جمع کثیری از ورزشکاران رشته‌های مختلف برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان بر لزوم حضور فعال و اثرگذار جامعه ورزش در تمامی عرصه‌های حساس کشور تأکید خواهند کرد.

ورزشکاران همواره به عنوان سفیران عزت و افتخار، ثابت کرده‌اند که نه تنها در میادین قهرمانی، بلکه در تمامی صحنه‌های سرنوشت‌ساز نیز پیشگام هستند. این تجمع شبانه فرصتی است تا بار دیگر ظرفیت‌های بی‌پایان جامعه ورزش برای خدمت به اهداف متعالی کشور به تصویر کشیده شود.

بر اساس این گزارش، برنامه مذکور از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود با استقبال پرشور اقشار مختلف ورزشکاران مواجه شود. این حضور، پیامی روشن از وحدت و همدلی بدنه ورزش کشور برای همراهی با آرمان‌های انقلاب و مشارکت فعال در تمامی عرصه‌های اجتماعی است.