هشتاد شب ایستادگی

به گزارش خبرنگار مهر، در دل شبهای پرستاره استان البرز، خیابانها و میادین این استان هشتاد شب متوالی است که شاهد حضور آگاهانه و استوار مردمی است که با گامهایی راسخ، ندای ایستادگی سر میدهند. این تجمعات شبانه خودجوش که از عمق باورهای ملی و دینی مردم جان گرفته، اکنون به نمادی از همبستگی بینظیر برای پاسداری از کیان ایران اسلامی بدل شده است. در این محافل نورانی، پرچمهای سهرنگ ایران در کنار تصاویر رهبر شهید به اهتزاز درآمده و شور حمایت از تمامیت ارضی کشور در چهره تکتک حاضران موج میزند.
در این حماسهی مستمر، سایهی راهبردی و تدابیر حکیمانهی مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان روحی تازه در کالبد مقاومت ملی جاری است. فرمانبرداری آگاهانه از امر رهبری، نهتنها صفوف ملت را منسجمتر از همیشه ساخته، بلکه عزمی راسخ برای عبور از فراز و نشیبها و خنثیسازی تهدیدات دشمنان این آب و خاک آفریده است. گویی هر شب، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای انقلاب و رهبر فرزانهی آن صورت میگیرد و این اتحاد، سنگری نفوذناپذیر برای امنیت ایران ترسیم میکند.
اکنون با گذشت هشتاد شب از این خیزش سراسری، فضای میادین البرز و کشور آکنده از رمزواژههای وحدت و ایثار شده است. از پیر و جوان، زن و مرد، همه با چشمانی مصمم، روایتگر ملتی هستند که فرمانبرداری از رهبری را ضامن بقا و سربلندی خویش میدانند. این شبهای روشن، نویدبخش فردایی باشکوه برای ایران است؛ فردایی که در آن، امنیت پایدار و عزت ملی، ثمرهی شیرین ایستادگی و تبعیت آگاهانه از ولی امر مسلمین خواهد بود.
