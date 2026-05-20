به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد سلیمانی شامگاه چهارشنبه در اجتماع پرشور مردم آستانه‌اشرفیه از تلاش دشمن برای عدم حضور مردم در صحنه خیابان گفت و اظهار کرد: ماه‌هاست رسانه‌های معاند با یاس‌آفرینی در تلاش بودند تا مردم را نسبت به حضور در خیابان‌ها ناامید کنند، اما حضور باشکوه مردم خط بطلانی بر این نقشه‌ها کشید.

امام جمعه لاهیجان، با اشاره به اینکه ملت ایران با اتحاد و بصیرت، دشمن را در میدان ناکام می‌گذارند، افزود: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت اجازه نخواهند داد کوچکترین خدشه‌ای به استقلال و آرمان‌های انقلاب وارد شود.

وی با استناد به پیام اربعین رهبر معظم انقلاب و تعبیر ایشان از امام شهید، گفت: به تعبیر رهبر عالی‌قدر و شجاع در پیام اربعین، رهبر شهید ما به میقات رفته است.

حجت‌الاسلام سلیمانی با بیان اینکه حضور امشب مردم در رثای شهید رئیسی، نمایانگر قدردانی از خدمت بی‌منت و روحیه خستگی‌ناپذیر ایشان است، افزود: ما حقیقتاً پس از شهادت شهید رئیسی، داغ‌های متعددی را تجربه کردیم.

وی با تأکید بر لزوم پرورش مدیران تراز انقلاب، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید تلاش کنند شخصیت‌هایی نظیر شهید رئیسی و آل‌هاشم تربیت کنند و دانشگاه و وزارت خارجه نیز باید برای پرورش چهره‌هایی چون شهید عبداللهیان، با جدیت مضاعف عمل کنند.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به پرسش پیرامون رمز عبور از پدیده‌ها و اتفاقات سخت، اظهار کرد:ما داغ‌های بسیاری دیدیم که اگر انسان بخواهد تنها به محاسبه آن‌ها بپردازد، کمرش خم می‌شود؛ اما کد عبور در کلام امام یازدهم، امام حسن عسگری(ع) نهفته است که فرمودند هیچ بلایی بر شما نازل نمی‌شود مگر اینکه نعمتی آن بلا را فرا گرفته است؛ این نگاه، جهان‌بینی ملت ما را تغییر داد.

وی افزود: ما برای این انقلاب هزینه‌های سنگینی داده‌ایم؛ وجود بیش از هزاران شهید،شناسنامه استقلال و سرافرازی ماست.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه شهید رئیسی، رئیس‌جمهورِ پرکار و خستگی‌ناپذیر بود، گفت: صیانت از حقوق مردم، خط قرمز شهید جمهور بود.

وی تصریح کرد: شهید رئیسی با ساده‌زیستیِ خود، مشی شهید رجایی را در زندگی پیاده کرد؛ مردی که در گل‌ولای خدمت به مردم گام برداشت مورد رضای الهی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام سلیمانی با بیان اینکه خداوند در این بلا، نعمتی بزرگ به ما داد؛ رئیسی رفت اما بصیرت مردم چندین برابر شد، گفت: شهید رئیسی با وجود تهمت‌های بسیار، همواره بی‌قرارِ حل مشکلات کشور بود و بر پایداری ساختارهای نظام تأکید داشت.

وی با اشاره به اینکه رهبری و رئیسی رفتند، اما کشور تکان نخورد، اظهار کرد: علی‌رغم تمام جنگ‌افروزی‌ها و توطئه‌ها، هیچ مرزی به خطر نیفتاد، زیرا حضور و جمعیت ما دشمن را پریشان کرد.

وی از دیانت سیاسی مردم گفت و تصریح کرد: مردم پای کارِ مرد انقلابی و ولایی ایستادند و نعمت اتحاد، غیرت و همدلی را در کشور تثبیت کردند. دشمن از این اتحاد و غیرت ملت ایران در وحشت است و باید این نعمت و بیداری را حفظ کرد.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه این ملت همان مردمی هستند که پهلوی‌ها را به زباله‌دان تاریخ فرستادند، گفت: امروز نیز رئیس‌جمهورِ جانیِ یک قدرت پوشالی که ادعای ابرقدرتی دارد، از حضور مردم ما هراس دارد.

وی با اشاره به اینکه دیگر مقاومت محدود به جغرافیا نیست، بلکه مقاومت به فکر، باور و ایدئولوژی تبدیل شده است، افزود: ما اجازه نمی‌دهیم این کشور معامله شود و تا آخرین قطره خون در میدان مبارزه پای میز مذاکره و دفاع خواهیم ایستاد.