نورالدین نوری یزدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب، اظهار داشت: بخشی از این موضوع وظیفه حاکمیت در مدیریت مصرف و دیگری وظیفه مردم است.
وی با بیان اینکه وظیفه حاکمیت این است که زیرساختها را ارتقا، بازسازی و بهسازی کند، عنوان کرد: در این راستا بحث ارتقای تأسیسات بر اساس اعتباراتی که وجود دارد، در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان، افزود: متأسفانه ما بر تولید مدیریت نداریم، چون منابع آبی پایدار نداریم که بدانیم «یککاسه آب هست، چقدر آب داخل آن هست، ورودی و خروجی آن چقدر است» که آن را مدیریت کنیم.
نوری یزدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آب استان از طریق چاه و چشمه تأمین میشود، نمیدانیم وضعیت آنها به چه گونهای هست، گفت: پس ما بر تولید مدیریت نداریم، پس باید روی مصرف مدیریت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه یکی از کارهای خوبی که در لرستان صورتگرفته بحث هوشمندسازی شبکه توزیع آب بوده است، گفت: خوشبختانه با حرکت جهادی که همکاران ما انجام دادند، توانستیم سال گذشته حدود ۶۵ درصد از شبکه توزیع آب استان را هوشمندسازی کنیم.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان، ادامه داد: هوشمندسازی نیز بهگونهای است که ما از طریق سامانه «تلهمتری» در مرکز استان فشار شبکه را مدیریت میکنیم تا بر مصرف مدیریت کنیم.
نوری یزدان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نهتنها در حوزه اقتصاد مهم است، بلکه بهعنوان یک وظیفه اخلاقی و ملی برای صیانت از سرمایه ما نسل بعدی است، افزود: در این راستا نیز بهترین راه آموزش در مدیریت مصرف، استفاده بهینه در مصرف آب، عدم استفاده از آب شرب برای غیرشرب، ساختوسازها، باغات و... است.
وی بیان داشت: بر اساس مصوبهای که شورای اقتصاد داد، برای هر شهر در ایران یک الگو تعریف شده است، این الگو هم ترغیبکننده است و هم جنبه تنبیهی دارد، ماهانه ۲۰ میلیون مترمکعب آب در شهر خرمآباد بهصورت یارانهای است، این نعمت الهی است و باید از آن پاسداری کنیم، استفاده بهینه داشته باشیم، الگوی مصرف را رعایت کنیم، آب یارانهای است، ولی مصرف مازاد آن بهصورت پلکانی حساب میشود.
نظر شما