به گزارش خبرگزاری مهر،نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با ۱۵ هزار پنل خورشیدی در شهرک صنعتی محمودآباد قم به مدار کشور پیوست و این نیروگاه که قادر به تامین برق ۶ هزار واحد مسکونی است، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان را به ۸۸ مگاوات رساند.



استاندار قم در حاشیه بهره‌برداری از این طرح با اشاره به اینکه پیش از این ۷۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسیده بود، افزود: با این ۱۰ مگاوات، مجموع ظرفیت به ۸۸ مگاوات می‌رسد.



اکبر بهنام‌جو خاطرنشان کرد: نزدیک به هزار مگاوات در دست احداث داریم و برای نزدیک به سه هزار مگاوات پروانه احداث صادر شده است.



وی همچنین ظرفیت این نیروگاه را ۱۰ مگاوات و تعداد پنل‌های آن را ۱۵ هزار عدد ذکر کرد و گفت: هر پنل معادل حفظ ۱۴ درخت است و این نیروگاه برق مورد نیاز ۶ هزار واحد مسکونی را تامین می‌کند.



شهرک صنعتی محمودآباد، در کیلومتر ۱۵ جاده قم - تهران واقع شده و با بیش از ۲ دهه فعالیت، یکی از قطب‌های صنعتی استان محسوب می‌شود.



سید عباس حسینی نماینده تام‌الاختیار وزارت صمت در قم نیز از معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و اختصاص سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات از خردادماه در سامانه کات آغاز می‌شود.



در ادامه این مراسم، کلنگ اتصال خط ریلی شهرک صنعتی شکوهیه به راه‌آهن سراسری و احداث دو صنعت شیمیایی بر زمین زده شد.



طهمورث لاهوتی مدیرعامل شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، کاهش هزینه تمام‌شده تولید و حمل‌ونقل را از مزایای این اتصال ریلی دانست.



وحید آشتیانی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی قم نیز زمان بهره‌برداری از خط ریلی را یک سال و شهرک فناوری را ۱۴ ماه اعلام کرد و گفت: سعی می‌کنیم زودتر به بهره‌برداری برسد.