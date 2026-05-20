شهید رئیسی انسانی تکلیف مدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی چهارشنبه شب در جمع مردم الوند با اشاره به ویژگی های شهید رئیسی او را فردی خستگی ناپذیر دانست و عنوان کرد: راز این توان شهید رئیسی اخلاص او بود.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی خود را برای خدت به مردم و سربازی امام شهید وقف کرده بود، عنوان کرد: این شهید جهت و هدف خدمت را می دانست و در همین مسیرحرکت می کرد.

سخنگوی دولت سیزدهم با بیان اینکه شوق خدمت به مردم و عمل به نکلیف باعث شد این شهید خدمت در حرم امام رضا(ع) را رها کند، تصریح کرد: حضور در قوه قضائیه و ریاست جمهوری تنها در راستای عمل به تکلیف این شهید بود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه شهید رئیسی تکلیف مدار بود، ادامه داد: بدون شک او اگر امروز بود به تکلیف عمل کرده و در میان مردم حاضر می شد و وسط میدان می بود.

وی بیان کرد: شهید رئیسی در اوج تورم ۶۰ درصدی، رشد اقتصادی منفی و فضای سیاست خارجی متوقف، کاندیدا شد اما در همین شرایط، نزدیک ۱۰ هزار کارگاه و کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل فعال شدند، تجارت خارجی توسعه یافت و بحران کرونا مدیریت شد.

سخنگوی دولت سیزدهم بیان کرد: امروز در پیام رهبر عزیزمان تصریح شده که مسئولین باید به دنبال کار و نظارت مضاعف بر بازار، جلوگیری از احتکار و تلاش مضاعف برای تولید و کنترل تورم باشند و ما مردم هم باید سعی کنیم بیشترین تولید و کمترین مصرف را داشته باشیم.

وی بیان کرد: در دوره جنگ باید به نیت جهاد، مصرف را کاهش دهیم تا تاب‌آوری ملی افزایش یابد.

بهادری جهرمی در پایان با اشاره به اینکه جنگ امروز، جنگ اراده‌های ما و غرب است، خطاب به دشمن گفت: این ملت نشان داده متحد است و در برابر غرب و دشمنان این خاک متحد خواهد ایستاد.