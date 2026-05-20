به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی چهارشنبه شب در مراسمی که به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید آیتالله رئیسی در مهدیه قزوین برگزار شد در میان خیل جمعیت حاضر، با اشاره به اینکه جنس این مردم، همان جنس شهید رئیسی است اظهار داشت: امروز رهبر عزیزمان پیامی به مناسبت این سالگرد صادر کردند و به طور خاص ۵ ویژگی بارز را در شهید رئیسی برشمردند.
بهادری جهرمی اولین ویژگی مورد تأکید رهبری را «مسئولیتپذیری» شهید رئیسی در همه عرصهها عنوان کرد و گفت: ایشان هم در تکلیف بندگی خود مسئولیتپذیر بود؛ اهل تهجد، شبزندهداری و ارتباط قلبی با خدا بود و هم در میدان خدمترسانی به مردم، خستگیناپذیر و وسط میدان حاضر میشد.
وی با اشاره به ایام اصلاح نظام پرداخت یارانهها در سال ۱۴۰۱ افزود: در آن ایام که بازار نیاز به نظارت مضاعف داشت، شهید رئیسی ستاد تنظیم بازار را هر روز ساعت ۶ بعدازظهر با حضور همه وزرا برگزار میکرد. وقتی یک خودروساز متخلف گرانفروشی کرد علاوه بر بازگشت مبالغ، ۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد و خود ایشان محکم ایستاد و گفت مردم روی ما حساب کردند و زورشان به این تولیدکننده نمیرسد اما من باید بهایستم.
سخنگوی دولت سیزدهم به حضور میدانی شهید رئیسی در بحرانها اشاره کرد و گفت: در اوج شیوع کرونا که روزی ۷۰۰ کشته میدادیم، شخصاً به داروخانه ۱۳ آبان هلال احمر رفت و همینطور در سیل و زلزله نیز همیشه پیشرو بود و بقیه پشت سرش حرکت میکردند.
بهادری جهرمی در تشریح مسئولیتپذیری شهید رئیسی در برابر ولی فقیه، پرده از خاطرهای مهم از آخرین جلسه دولت برداشت و تصریح کرد: در آخرین جلسه هیئت دولت در چهارشنبه قبل از شهادت، همه اعضا به شهید رئیسی اصرار میکردند که در مورد یک ظلم سیاسی که به دولت شده بود، موضع رسانهای بگیرد اما او هرگز حاضر نبود حرفی خلاف وحدت جامعه بزند.
جوان گرایی یکی از ویژگی های شهید رئیسی بود
سخنگوی دولت سیزدهم، دومین ویژگی برجسته را «جوانگرایی» خواند و با یادآوری خاطره شهید مالک رحمتی گفت: شهید رحمتی متولد ۶۱ بود؛ وقتی به جوانان اعتماد میکنی، پرچم را به آنها میدهی، کار را جانانه به سرانجام میرسانند. در دولت شهید رئیسی، نزدیک به نیمی از کابینه جوان بودند؛ از وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات گرفته تا معاون اجرایی و وزیر راه و شهرسازی و این اعتماد واقعی به جوانان بود.
وی با اشاره به سابقه همکاری ششساله خود با شهید رئیسی در قوه قضائیه و دولت گفت: رهبر عزیزمان «عدالتمداری» را ویژگی سوم خواندند.
این فعال سیاسی اضافه کرد: شهید رئیسی تعارف با هیچکس نداشت و برای مبارزه با فساد، رئیس سازمان بازرسی را از قوه قضائیه به دولت آورد تا پیش از وقوع فساد، نظارت شود.
بهادری جهرمی با اشاره به محور چهارم پیام رهبری یعنی «دیپلماسی فعال و نافع»، از تلاشهای شبانهروزی شهید امیرعبداللهیان در بحران غزه یاد کرد و گفت: دیپلماسی در دوره بحران باید مضاعف کار کند و نتیجه این دیپلماسی فعال این شد که در اوج تحریمهای هفتگی آمریکا، تجارت خارجی ایران از ۸۰ میلیارد دلار به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید و رکورد تاریخ کشور شکسته شد.
وی در تشریح واژه «نافع» در دیپلماسی، به تغییر موازنه قدرت اشاره کرد و افزود: ۷ میلیارد دلار پول ما ۱۲ سال در کره جنوبی بلوکه شده بود. امروز همان کره جنوبی التماس میکند کشتیهایش از تنگه هرمز عبور کند و ما میگوییم هر وقت تجارت آزاد ما را به رسمیت شناختی، ما هم تجارت آزاد تو را به رسمیت میشناسیم. این یعنی دیپلماسی فعال و نافع که متوقف یک میز مذاکره نمیماند.
سخنگوی دولت سیزدهم به محور پایانی پیام رهبری اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی ۴۰ سال سمت حاکمیتی داشت، اما پیش تکتک مردم از جنس آنها بود. اتکایش نه به شرق بود و نه به غرب؛ اتکایش به مردم بود و امروز هم اگر به این حضور در صحنه مردم اتکا کنیم، حتماً نتیجه خواهیم گرفت.
بهادری جهرمی در پایان با اشاره به اغتشاشات و فشارهای اخیر، خطاب به حاضران تأکید کرد: بدیهی است دشمن جز افتراق میان این خط متحد هدفی ندارد. رئیسجمهور هذیانگوی آمریکا فریاد میزند چون نه در میدان نظامی، نه دریایی و نه دیپلماسی به هدفش نرسیده است و دلیل این ناکامی، اتحاد مردم در صحنه است.
