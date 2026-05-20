به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی عصر چهارشنبه در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی و سیاسی استان قزوین، به تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید آیتالله رئیسی پرداخت و رسالت همکاران سابق وی را در مقطع کنونی بسیار سنگین ارزیابی کرد.

بهادری جهرمی با اشاره به ویژگیهای مدیریتی شهید رئیسی گفت: مقام معظم رهبری در توصیف شهید رئیسی از کلیدواژههایی مانند «جامع‌الاطراف» که پیشتر امام خمینی(ره) برای شهید بهشتی به کار بردند، استفاده کردند؛ توصیفی که شاید بسیاری از ما همکاران نزدیک ایشان نیز چنین جامعیتی در نگاهمان نداشتیم و حتی شهید رئیسی را «امیرکبیر» دوران ما نامیدند.

سخنگوی دولت سیزدهم با اذعان به وجود نقاط ضعف در هر مجموعه‌ای تصریح کرد: ما گاهی مجبور بودیم از عملکرد خودمان در برابر نیروهای حزب‌اللهی و ارزشی دفاع کنیم. خاصیت آرمانخواهی ما این است که روی نقطه ضعف متمرکز میشویم و صدها نقطه قوت را کمتر می‌بینیم، اما امام شهید ما از این منظر بسیار جلوتر بود و نوع پردازش رهبری از شخصیت شهید رئیسی از زاویهای به مراتب رفیع‌تر صورت میگرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خاطرهای از مراسم تشییع شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: در صف دوم نشسته بودم که یکی از روحانیون برجسته عربزبان جبهه مقاومت با دستانی لرزان از دلهره به من گفت «با شهادت رئیسی پشت جبهه مقاومت شکست». من در آن لحظه گفتم پشت ما به اماممان و وجود حضرت آقا گرم است. امروز هم که پیام اخیر رهبری را دیدم، مطمئنم این نگرانی بی اساس خواهد بود.

سخنگوی پیشین دولت با بیان اینکه اکنون همکاران شهید رئیسی با نام او شناخته می‌شوند و این مسئولیت را سنگین و ترس‌آور توصیف کرد و افزود: آقا در آخرین جلسه دولت با ایشان، از ویژگی‌هایی مثل خستگی‌ناپذیری، سلامت نفس، در صحنه بودن و ارتباط عمیق با خدا گفتند و تأکید کردند که مهم نیست کجا هستید بلکه مهم این است که با همین مدل تربیت شده باشید و با همین سبک هرجا که هستید عمل کنید.

فضای پیشرو سخت است و باید تاب‌آوری را بالا ببریم

بهادری جهرمی با اشاره به التزام عملی شهید رئیسی به مستحبات حتی در اوج فشار کاری، خاطرنشان کرد: در شش سال گذشته، چه در قوه قضائیه و چه در دولت، هیچکس ندید که ایشان نماز شب یا روزه مستحبیاش را حتی در سختترین شرایط ترک کند. رهبری مدام بر «اتصال قلب شهید رئیسی با خدا» دست می‌گذاشتند و این اتصال، نیروی محرکه ایشان بود.

سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری افزود: ولایتمدار واقعی کسی نیست که وقتی فرمایش آقا به نفع جناحش است آن را بیلبورد کند بلکه ولایتمدار آن است که وقتی حرف ولی امر به نفع ساختار و جناح سیاسیاش نیست پرچم آن را بالا ببرد و به میدان بیاید و شهید رئیسی مصداق این تعریف بود.

بهادری جهرمی با پیشبینی فضای سیاسی و اقتصادی دشوار تا پایان دوره ترامپ، تصریح کرد: تا وقتی ترامپ هست فضای خیلی خوشایندی نخواهیم داشت و در این فضا، استقامت و تاب‌آوری تعیین‌ کننده پیروزی است.

وی در پایان با تأکید بر پرهیز از دعواهای داخلی گفت: در شرایط فعلی که دشمن فشار را به اوج رسانده دعواهای سیاسی تاب آوری جامعه را پایین می‌آورد پس ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که حتی کسی که اندیشه انقلاب را قبول ندارد احساس کند حضور در میدان و دفاع از حاکمیت به نفعش است.