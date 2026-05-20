۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۲۹

معاون وزیر فرهنگ: اولویت ما تکمیل طرح‌های نیمه تمام است

مشهد- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اولویت این وزارتخانه تکمیل طرح‌های نیمه تمام به جای تعریف طرح‌های جدید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه به نظام برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: حدود ۵۰۰ طرح ملی و استانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احصا شد که بعضای توجیه نداشتند از این رو طرحهای نیازمند تجهیز شناسایی و ۵۷ طرح در این بخش تکمیل شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هیچ اصراری بر استفاده از بودجه دولتی در تکمیل طرحهای حوزه فرهنگ و هنر نیست لذا از مشارکت بخش خصوصی چه در طرحهای عمرانی و چه در طرح‌هایی مانند گذرهای فرهنگ و هنر استقبال می کنیم.

وی گفت: از این پس حداقل ۳۰ درصد منابع ملی وزارتخانه در راستای برش‌های استانی برنامه‌ها و در خود استان‌ها مصرف می شود.

انتظامی ادامه داد: از معاونت‌های تخصصی وزارتخانه خواسته شد برنامه‌هایشان را برای سال ۱۴۰۵ ارائه کنند تا برنامه‌های قابل استمرار و تبدیل به برنامه استانی و شهرستانی احصا شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نشستهایی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تهران برگزار شد و تاکنون با ۱۵ استان هماهنگ شده است تا تعهدات وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه را در قبال هر استان کاملاً روشن و قفل‌شده مشخص کنند.

وی با اشاره به شرایط خراسان رضوی و طرحهای نیمه‌تمام این استان در حوزه فرهنگ و هنر گفت: در استان پنج طرح در تربت حیدریه، جوین و چناران وجود دارد که نیمه‌تمام مانده و امید است با کمک استانداری اجرای آنها در سال جاری تکمیل شود.

