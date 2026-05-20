به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه به نظام برنامهریزی کشور اظهار کرد: حدود ۵۰۰ طرح ملی و استانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احصا شد که بعضای توجیه نداشتند از این رو طرحهای نیازمند تجهیز شناسایی و ۵۷ طرح در این بخش تکمیل شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هیچ اصراری بر استفاده از بودجه دولتی در تکمیل طرحهای حوزه فرهنگ و هنر نیست لذا از مشارکت بخش خصوصی چه در طرحهای عمرانی و چه در طرحهایی مانند گذرهای فرهنگ و هنر استقبال می کنیم.
وی گفت: از این پس حداقل ۳۰ درصد منابع ملی وزارتخانه در راستای برشهای استانی برنامهها و در خود استانها مصرف می شود.
انتظامی ادامه داد: از معاونتهای تخصصی وزارتخانه خواسته شد برنامههایشان را برای سال ۱۴۰۵ ارائه کنند تا برنامههای قابل استمرار و تبدیل به برنامه استانی و شهرستانی احصا شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نشستهایی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها در تهران برگزار شد و تاکنون با ۱۵ استان هماهنگ شده است تا تعهدات وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه را در قبال هر استان کاملاً روشن و قفلشده مشخص کنند.
وی با اشاره به شرایط خراسان رضوی و طرحهای نیمهتمام این استان در حوزه فرهنگ و هنر گفت: در استان پنج طرح در تربت حیدریه، جوین و چناران وجود دارد که نیمهتمام مانده و امید است با کمک استانداری اجرای آنها در سال جاری تکمیل شود.
