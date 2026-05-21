به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی عصر پنجشنبه در دیدار صمیمی باهنرمندان تربت حیدریه در محل سالن اجتماعات پیامبر اعظم فرمانداری تربت حیدریه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در کشور اظهار کرد: تربت‌حیدریه از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، هنری و اجتماعی برخوردار است و تکمیل این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های فرهنگی و هنری در منطقه شود.

معاون توسعه، مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توسعه فضاهای فرهنگی از جمله سیاست‌های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تلاش می‌کنیم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، موانع موجود برای تکمیل این پروژه برطرف شود.

وی بیان کرد: پروژه‌های فرهنگی نباید سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند، زیرا تأخیر در اجرای آن‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب محروم ماندن مردم و هنرمندان از خدمات فرهنگی خواهد شد.

انتظامی تأکید کرد: این مجتمع فرهنگی هنری می‌تواند به مرکزی مؤثر برای فعالیت انجمن‌های فرهنگی و هنری، آموزش‌های تخصصی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و کشف و حمایت از استعدادهای جوان تبدیل شود و ضروری است روند تکمیل آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید بپذیریم منابع محدود است و با ارتقای بهره‌وری، بهبود نظام مدیریتی و استفاده از روش‌های نوین، این محدودیت‌ها را مدیریت کنیم؛ به‌ویژه در حوزه فرهنگ که نیازمند نگاه بازتر و درک دقیق‌تر مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

وی عنوان کرد:استان‌ها در اجرای سیاست‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل پروژه‌ها و توسعه فعالیت‌های فرهنگی همکاری خواهند کرد.