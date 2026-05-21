۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

مجتمع فرهنگی هنری تربت حیدریه به بهره‌برداری می‌رسد

تربت حیدریه- معاون توسعه، مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مجتمع فرهنگی هنری شهرستان تربت حیدریه امسال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی عصر پنجشنبه در دیدار صمیمی باهنرمندان تربت حیدریه در محل سالن اجتماعات پیامبر اعظم فرمانداری تربت حیدریه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در کشور اظهار کرد: تربت‌حیدریه از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، هنری و اجتماعی برخوردار است و تکمیل این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های فرهنگی و هنری در منطقه شود.

معاون توسعه، مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توسعه فضاهای فرهنگی از جمله سیاست‌های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تلاش می‌کنیم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، موانع موجود برای تکمیل این پروژه برطرف شود.

وی بیان کرد: پروژه‌های فرهنگی نباید سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند، زیرا تأخیر در اجرای آن‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب محروم ماندن مردم و هنرمندان از خدمات فرهنگی خواهد شد.

انتظامی تأکید کرد: این مجتمع فرهنگی هنری می‌تواند به مرکزی مؤثر برای فعالیت انجمن‌های فرهنگی و هنری، آموزش‌های تخصصی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و کشف و حمایت از استعدادهای جوان تبدیل شود و ضروری است روند تکمیل آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید بپذیریم منابع محدود است و با ارتقای بهره‌وری، بهبود نظام مدیریتی و استفاده از روش‌های نوین، این محدودیت‌ها را مدیریت کنیم؛ به‌ویژه در حوزه فرهنگ که نیازمند نگاه بازتر و درک دقیق‌تر مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

وی عنوان کرد:استان‌ها در اجرای سیاست‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل پروژه‌ها و توسعه فعالیت‌های فرهنگی همکاری خواهند کرد.

