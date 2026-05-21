هنرمندان محور جهش فرهنگی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه عصر پنجشنبه در دیدار با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح روند پروژههای فرهنگی و سینمایی شهرستان، بر اهمیت حمایت عملی از هنرمندان و تکمیل زیرساختهای فرهنگی تأکید کرد.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه فرهنگی هنری پیشکوه از سال ۸۵ کلنگ خورد و با وجود هزینههای مختلف، به دلیل مسائل زمین، تورم و پیچیدگیهای اداری پیشرفت چندانی نداشته، با این حال از سال ۹۹ تاکنون حدود ۱۵۸ میلیارد تومان بودجه جذب شده است.
وی با تأکید بر جایگاه هنرمندان در کشور بیان کرد: هنرمندان در بحرانها و جنگ رسانهای با دنیا، با خلاقیت و تلاش خود، سهم بزرگی در موفقیتهای فرهنگی کشور دارند. ما باید قدر و شأن آنها را درک کنیم و برای رشد هنر و فرهنگ، حمایت عملی انجام شود.
رسانههای رسمی ستون اعتماد عمومی و توسعه فرهنگی شهرستان هستند
سعید خاکی، نماینده خبرنگاران تربتحیدریه در دیدار با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد با تأکید بر اهمیت خبرنگاری حرفهای و حمایت از رسانههای رسمی، خواستار تقویت زیرساختهای فرهنگی و ساماندهی رسانههای فضای مجازی شد.
نماینده خبرنگاران تربتحیدریه بر نقش کلیدی رسانههای رسمی در تقویت شفافیت، پاسخگویی و سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به دشواریهای حرفه خبرنگاری گفت: خبرنگاران با عشق و مسئولیت، هر روز با دغدغههای واقعی جامعه روبرو میشوند و هر گزارش و پرسش آنها میتواند گامی کوچک اما مؤثر در بهبود جامعه باشد.
خاکی به چالشهای فعلی رسانهای نیز اشاره کرد و افزود: گسترش فعالیتهای بدون ضابطه فضای مجازی باعث شده رسانههای رسمی با محدودیتها و پاسخگویی شدید، گاه کمتر دیده شوند. این امر به اعتبار رسانه رسمی و حق مردم برای دریافت اطلاعات درست آسیب میزند.
