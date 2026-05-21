انتظامی: شکل گیری شوراهای متعدد باعث موازی کاری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی در اجلاسیه شورای اداری که با محوریت مسائل منابع انسانی و زیرساخت‌های فرهنگی برگزار شد اظهار کرد: نگاه وزیر فرهنگ بر استفاده از مدیرانی است که در خود این مجموعه فعالیت دارند و مجموعه وزارتخانه به خودکفایی مدیریتی رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نگاه ما مدیران به مسائل کلان و اجرایی باید با سایرین متفاوت باشد، در نهایت خادم اصحاب فرهنگ و هنر هستیم و در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی باید خادمانِ خادمانِ اصحاب فرهنگ و هنر باشیم.

وی افزود: برخی مسائل و مشکلاتی که اکنون مطرح می‌شود، همان مسائلی است که طی ۳۰ سال گذشته در مجموعه وزارت ارشاد وجود داشته است.

انتظامی ادامه داد: باید با اولویت‌بندی این مسائل، به شکل موردی سراغ حل آن‌ها برویم. اصولاً در نگاه برنامه‌ریزی، پرهدفی به معنای بی‌هدفی است؛ بنابراین باید با اولویت‌بندی مسائل، به‌طور نظام‌مند به سراغ حل مشکلات رفت.همچنین در ادامه، حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: در موضوع «واگذاری مجموعه‌های فرهنگی» با تلاش‌های صورت‌گرفته، این فرآیند با جدیت در حال پیگیری است تا مجتمع‌های فرهنگی که پیش‌تر کاربری غیربهینه داشتند، با ورود انجمن‌های تخصصی و هنری، دوباره به چرخه فعالیت فرهنگی و هنری بازگردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی افزود: مدیریت باید در عمل و در کف میدان خود را نشان دهد و از رویکرد تعاملی و برگزاری جلسات مشترک با مدیران شهرستانی و اصحاب فرهنگ باید استقبال کرد و آن را گامی مؤثر برای احصای مشکلات و ارتقای سطح رضایت‌مندی کارکنان و جامعه هنری استان دانست.

و در ادامه یوسف امینی، معاون فرهنگی و جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی استان خراسان رضوی، پیش‌بینی‌های خوبی در حوزه پدافند غیرعامل در خصوص رفع تمرکز از مرکز کشور انجام شد.

معاون فرهنگی و جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: درخواستی که بسیاری از ادارات فرهنگ و ارشاد استان‌ها دارند، ملی‌شدن اعتبارات دستگاه‌ها در استان است. از میان دستگاه‌ها، تنها حدود ۲۲ دستگاه هستند که تاکنون اعتبارات آن‌ها ملی نشده است.

گفتنی است؛ در ادامه مسوولان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای مختلف خراسان رضوی به بیان مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند.