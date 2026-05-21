به گزارش خبرنگار مهر، عباس عاشوری صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهمیت و حساسیت کار پایش حیات‌وحش با استفاده از دوربین‌های تله‌ای گفت: ثبت تصاویر موفق از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه گونه‌های محتاط و قلمروطلب مانند پلنگ، کار آسانی نیست و نیازمند شناخت دقیق منطقه، آگاهی کامل از رفتار، مسیرهای تردد و چرخه زیستی گونه‌ها و همچنین تسلط فنی بر نحوه جانمایی و نصب صحیح دوربین‌ها از نظر ارتفاع، زاویه و محل استقرار است.

وی افزود: کارشناسان و محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط‌زیست که سال‌ها در زیستگاه‌های طبیعی فعالیت می‌کنند، به‌خوبی با این ظرافت‌ها آشنا هستند و در استان گیلان نیز تعدادی از این نیروهای دلسوز توانسته‌اند با ثبت تصاویر ارزشمند، جنبه‌هایی کمتر دیده‌شده از زندگی حیات‌وحش در قلب جنگل‌های هیرکانی را به تصویر بکشند؛ تصاویری که پیش از این کمتر گزارش شده بود.

عاشوری در ادامه با اشاره به یکی از این محیط‌بانان پرتلاش اظهار کرد: شاپور عبدی املشی، از محیط‌بانان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان املش، در سال‌های فعالیت خود موفق به ثبت گونه‌های شاخص و باارزشی همچون پلنگ، خرس قهوه‌ای، مرال، شوکا، گربه جنگلی، گراز و روباه معمولی در جنگل‌های هیرکانی حوزه شهرستان‌های املش و لنگرود شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان تصریح کرد: در جدیدترین پایش انجام‌شده، دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده توسط این محیط‌بان در یک نقطه مشخص، عبور گونه‌هایی همچون شوکا و گراز و به‌ویژه ثبت تصاویر دو قلاده پلنگ را نشان می‌دهد که در فاصله‌ای کمتر از دو ساعت از مقابل دوربین عبور کرده و مجدداً بازگشته‌اند. این ثبت رفتاری از نظر کارشناسان بسیار قابل توجه است، چراکه مشاهده پلنگ‌ها ـ که به‌طور معمول گونه‌ای انفرادی و قلمروطلب هستند ـ خارج از فصل جفت‌گیری در کنار یکدیگر، به‌ندرت گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان حوزه معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان در حال بررسی دقیق این تصاویر و تحلیل رفتار ثبت‌شده هستند تا نتایج علمی آن در راستای حفاظت بهتر از این گونه ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان ضمن به‌اشتراک‌گذاری این تصاویر با عموم علاقه‌مندان به طبیعت و حیات‌وحش، از شهروندان و متخصصان دعوت می‌کند در صورت داشتن نظر، پیشنهاد یا تحلیل علمی، مراتب را به نشانی رشت، خیابان رسالت، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان ارسال نمایند.

همچنین شایسته است از تلاش‌ها و زحمات تمامی محیط‌بانان استان گیلان، به‌ویژه شاپور عبدی املشی، به‌دلیل نقش مؤثرشان در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و ثبت این تصاویر ارزشمند، صمیمانه قدردانی شود.