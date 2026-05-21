نشست فرهیختگان اقلیم کردستان عراق با برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فرهیختگان علمی، فرهنگی و سیاسی اقلیم کردستان عراق با نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست که با میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر تهران برگزار گردید علما و دانشمندان اهل سنت اقلیم کردستان عراق با نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در خصوص وحدت مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام به گفتگو نشسته و نقطه نظرات خود را در خصوص رویداد بین المللی امت مقاومت بیان کردند.

فعالین علمی و فرهنگی اقلیم کردستان عراق ضمن عرض تسلیت بمناسبت شهادت قائد امت و فرماندهان و کودکان و مردم عادی ایران توسط آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی، بر وحدت و همدلی و یکپارچگی با مردم ایران تاکید داشته و از اقدامات و روشنگری های خودشان در حمایت خودجوش مردم اقلیم کردستان عراق از مردم و کشور ایران در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان گزارشی ارائه نموده و حمایت قاطع خود را از مواضع جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران اعلام نموده و بر وحدت مسلمانان چه شیعه و چه سنی تاکید کردند.

نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان و سربازان و کودکان میناب و مردم بی دفاع اعلام نمودند که دشمن گمان می کرد با این اقدام، شاکله نظام جمهوری اسلامی از هم می پاشد ولی اتحاد مقدس و مقاومت و حضور مردم در خیابان ها نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کرد.

در ادامه، نمایندگان نسبت به تشریح موادی از قانون اساسی پرداخته و عنوان نمودند که جمهوری اسلامی ایران، تنها کشوری است که در قانون اساسی آن، مردم از هر دین و نژاد و مذهب و قومیت و گرایشی از حقوق برابر برخوردار بوده و با پیروی از ولایت فقیه از گزند فتنه انگیزان و فتنه گران مصون مانده اند.

نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در پی تعرض آمریکای خونخوار و رژیم غاصب صهیونیستی به میهن عزیزمان اعلام نمودند که جمهوری اسلامی ایران با تمام توان نه تنها از تمامیت ارضی خود، بلکه از حقوق تمامی مسلمانان چه شیعه و چه سنی و تمام مستضعفان و آزادگان جهان دفاع جانانه می نماید.

در پایان نیز نمایندگان فر اکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با تقدیر از حمایت و همبستگی علما و فرهیختگان اهل سنت و مردم اقلیم کردستان عراق، بار دیگر بر حفظ وحدت بین مسلمانان واقوام کرد، ترک، فارس، بلوچ، ترکمن و عرب و سایر ادیان در برابر استکبار جهانی تاکید کردند.