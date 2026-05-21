به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست مشترک با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که با حضوررضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، با تشریح روند طراحی، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه ثبت ساعت الکترونیکی ناوگان عمومی اظهار کرد: طرح اولیه این سامانه در تابستان ۱۴۰۴ توسط پلیس راه راهور فراجا ارائه شد و همزمان شرح خدمات و نیازمندی‌های فنی سامانه نیز به‌صورت کامل انجام گرفت.



وی افزود: اهداف اصلی طراحی این سامانه شامل حذف تشریفات سنتی و دفترچه‌های ساعت‌زنی و الکترونیک‌کردن فرآیند ثبت ساعت، حذف مراجعات رانندگان به پاسگاه‌های پلیس راه، امکان ثبت ساعت و کنترل ناوگان در هر نقطه و مکان، داده‌برداری و ایجاد بانک اطلاعاتی مستقل از ناوگان، رانندگان و ترددها در سرورهای راهور فراجا بوده است.



رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: استفاده از داده‌های ثبت ساعت برای تعیین میزان ساعت رانندگی رانندگان و هم‌افزایی در کنترل ناوگان مسافری و در آینده ناوگان باری نیز از دیگر اهداف این طرح محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نسخه اولیه ثبت ساعت با مشاوره پلیس راه راهور فراجا در سامانه «پلیس همراه پلاس» تولید شد و جلسات کارشناسی متعددی با مدیران کل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای دریافت سند سرویس کارت هوشمند رانندگان و صورت وضعیت مسافری برگزار شد.

اختلال ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و بازطراحی سامانه

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: مقدمات اولیه بهره‌برداری آزمایشی سامانه در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۴ آماده شده بود اما با آغاز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در ۹ اسفند ۱۴۰۴، این موضوع متوقف شد.

حسینی در ادامه گفت: در نهایت نسخه جدید سامانه در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ طراحی و پس از انجام تست‌های اولیه، رفع خطاها و تعریف کاربران، از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ بهره‌برداری عملیاتی آن در سطح کشور آغاز شد.

مزایای سامانه ثبت ساعت در نوروز ۱۴۰۵

رئیس پلیس راهور فراجا درباره مزایای این سامانه در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: بی‌نیازی به توقف ناوگان مسافربری مقابل پاسگاه‌های پلیس راه و امکان ثبت ساعت در هر نقطه از مسیر با استفاده از ظرفیت تمامی تیم‌های گشتی، امکان استعلام پلاک و گواهینامه رانندگان ناوگان مسافربری در زمان ثبت ساعت، امکان استعلام آخرین ثبت ساعت ناوگان مسافربری بدون توقف وسایل نقلیه، امکان کنترل مستمر رانندگان حمل‌ونقل عمومی و ایجاد بانک اطلاعاتی مستقل از اقدامات ثبت ساعت و کنترل ناوگان مسافربری ار مزایای این سامانه است.



وی تأکید کرد: پیش از راه‌اندازی این سامانه، عملا هیچ داده مشخص و بانک اطلاعاتی جامعی از کنترل ناوگان وجود نداشت. رفع خطاهای سیستمی و پشتیبانی ۲۴ ساعته سامانه نیز توسط پلیس راه راهور فراجا انجام گرفت.



رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر موفقیت سامانه ثبت ساعت الکترونیک ناوگان عمومی در کشور گفت: راه‌اندازی این سامانه یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمندسازی پلیس راه در کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی است که نظارت دقیق‌تر، دسترسی سریع به اطلاعات و کنترل مستمر رانندگان را فراهم کرده است.

حسینی در پایان اظهارکرد: ایجاد بانک اطلاعاتی مستقل در راهور فراجا، افزایش پوشش نظارتی در محورها و بهره‌گیری از تیم‌های گشتی از دستاوردهای مهم این سامانه است و امیدواریم اجرای این طرح باعث ارتقای ایمنی ناوگان مسافربری و کاهش حوادث رانندگی مربوط به این ناوگان شود.