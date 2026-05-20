به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفرها در روزهای پایانی هفته، از اجرای طرحهای ویژه کنترل ترافیک در محورهای شمالی و مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: پلیس راه با هدف پیشگیری از گرههای سنگین ترافیکی، کاهش احتمال وقوع تصادفات و مدیریت بهتر جریان عبور و مرور، محدودیتهای مقطعی و ممنوعیتهای ترافیکی را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت تا ساعت ۶:۰۰ صبح روز شنبه ۲ خرداد ماه، تردد تمامی موتورسیکلتها در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور تهران–سمنان–مشهد در هر دو مسیر رفت و برگشت ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر تداوم ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در جاده چالوس افزود: تردد تریلرها، کامیونها و کامیونتها در محور کرج–چالوس کماکان ممنوع است و در صورت افزایش بار ترافیکی، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در بازههای زمانی مشخص طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه(۳۰ ،۳۱ اردیبهشت و ۲ خردادماه) اجرا خواهد شد.
سردار کرمیاسد درباره محدودیتهای روز جمعه ۱خردادماه نیز گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ ورود خودروها از آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس متوقف میشود و از ساعت ۱۵:۰۰مسیر حدفاصل پل زنگوله تا چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۶:۰۰ محور مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه مدیریت میشود و این محدودیتها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت.
به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، ساکنان محلی همچنان امکان تردد در جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله را خواهند داشت، اما در زمان اجرای محدودیتها، تردد خودروهای به مقصد چالوس از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به محدودیتهای محور هراز تصریح کرد: تردد تمامی تریلرها در این محور ممنوع است و عبور کامیونها و کامیونتها ـ بهجز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی ـ در ساعات اعلامشده محدود میشود.
سردار کرمیاسد خاطرنشان کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک در محور هراز، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان اعمال خواهد شد تا از ایجاد ترافیک سنگین جلوگیری شود.
وی همچنین از اجرای محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: روز جمعه ۱ خردادماه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، مسیر انتهایی محور به سمت خروجی فشم بهصورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این محدودیتها، افزایش ایمنی سفرها، کاهش حوادث جادهای و مدیریت روانتر تردد در محورهای پرترافیک کشور است و رانندگان باید ضمن برنامهریزی مناسب برای سفر، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند.
