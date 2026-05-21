لایروبی اروندرود مطالبه جدی فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران مالکیزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست ادارات اقتصادی آبادان با مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتهای جمعیتی و اقتصادی استان خوزستان اظهار کرد: جمعیت این استان بیش از ۶ میلیون نفر است و با توجه به این ظرفیت، انتظار میرود سهمیه سفرها و خدمات حمل و نقل در منطقه افزایش یابد.
وی با تأکید بر اهمیت زیرساختهای دریایی افزود: تشکیل دبیرخانه لایروبی اروندرود یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است که میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط ترددهای دریایی و توسعه تجارت در منطقه داشته باشد.
مدیر بنادر و دریانوردی آبادان همچنین با اشاره به ظرفیتهای بندری شهرستان آبادان تاکید کرد: ظرفیتهای بندری آبادان بسیار بالا است و بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها میتواند به تقویت مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.
