ایرج عرب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولویت اصلی فدراسیون، آموزش و ساماندهی زیرساخت‌های آموزشی است.

وی با اشاره به جایگاه این فدراسیون اظهار داشت: «فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی یکی از پرمخاطب‌ترین فدراسیون‌های کشور است و حدود ۲۸ هزار باشگاه در سراسر کشور دارد. از ابتدای سال اقدامات زیربنایی خوبی در حوزه آموزش آغاز کرده‌ایم و در حال ساماندهی نظام آموزشی فدراسیون هستیم.»

رئیس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی درباره مسابقات داخلی گفت: جلسات متعددی برای برگزاری لیگ داشته‌ایم. إن‌شاءالله در روزهای آینده، مسابقات در سراسر کشور به‌صورت استانی، منطقه‌ای و در مناطقی که امنیت بیشتری دارند، برگزار می‌شود.

وی در خصوص مسابقات برون‌مرزی خاطرنشان کرد: هفته آینده کمیته فنی را تشکیل می‌دهیم. برنامه ما حضور قدرتمند در مسابقات جهانی و آسیایی مهر و آبان ماه است.

رئیس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازیدرباره وضعیت باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها درجه یک، دو و ویژه دارند. حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار باشگاه در کشور فعال هستند. در مجموع، باشگاه‌های ما نسبت به گذشته پیشرفته‌تر و استانداردتر شده‌اند. از توان داخلی و تولیدکنندگان خوب لوازم ورزشی استفاده می‌کنیم و در کنار آن از تجهیزات خارجی نیز بهره می‌بریم.

وی با ارائه آماری دقیق تصریح کرد: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته ما حدود ۵۳۰ هزار نفر است. با توجه به اینکه ۵۲ فدراسیون فعال در کشور داریم و مجموع ورزشکاران سازمان‌یافته به هشت میلیون نفر می‌رسد، سهم فدراسیون پرورش اندام یک‌هشتم کل ورزشکاران کشور است که عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

رئیس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی به معضل مکمل‌های غیرمجاز و دوپینگ پرداخت و تأکید کرد: «بحث مکمل و دوپینگ یکی از اولویت‌های اصلی ماست. از ابتدای سال حدود پنج جلسه تخصصی در این خصوص برگزار کرده‌ایم و شورای راهبردی را در فدراسیون راه‌اندازی کرده‌ایم.»

وی با بیان اینکه این مسئله فرادستگاهی است، افزود: این موضوع صرفاً در اختیار فدراسیون بدنسازی نیست. بخشی از آن فرهنگی است، بخشی مربوط به وزارت بهداشت و بخشی هم مربوط به صداوسیما است. همه باید وحدت رویه ایجاد کنیم.

عرب افزود: اگر مکمل به‌درستی انتخاب شود، حتی به ورزش قهرمانی کمک می‌کند، اما استفاده نادرست و سوداگری در باشگاه‌ها آسیب‌های جسمی، روحی و روانی شدیدی برای جوانان به همراه دارد. ما برنامه قوی با محوریت فدراسیون داریم، اما به همکاری همه نهادها نیاز داریم.

۴۰ درصد ورزشکاران را بانوان تشکیل می‌دهند

رئیس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی گفت: نسبت تقریبی ۶۰ درصد آقایان و ۴۰ درصد بانوان است. فدراسیون ما چندرشته‌ای است؛ رشته‌هایی مثل فیتنس، فیتنس چلنج، مچ‌اندازی و پرورش اندام را داریم. در بسیاری از این بخش‌ها، خانم‌ها فعالیت بسیار خوبی دارند.

عرب افزود: در رشته مچ‌اندازی و فیتنس، بانوان حضور پررنگ و رو به رشدی دارند. در اکثر رشته‌های بدنسازی و پرورش اندام فعالیت بانوان خوب و در حال گسترش است.