  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

برگزاری مسابقه دوی همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های آذربایجان شرقی

برگزاری مسابقه دوی همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های آذربایجان شرقی

تبریز- مسابقه دو همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های آذربایجان شرقی بماسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه دو همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های استان، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و همزمان با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، برگزار شد.

این رقابت‌ها به همت هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان و با همکاری مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه تبریز برگزار شد و جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان در آن حضور یافتند.

در پایان این مسابقه، سید ایلیا زین‌العابدین دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز موفق شد عنوان نخست را کسب کند. همچنین عرفان تاروردی و فرحان تاروردی هر دو از دانشگاه تبریز، به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

برگزاری مسابقه دوی همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های آذربایجان شرقی

کد مطلب 6837075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها