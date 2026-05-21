به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه دو همگانی دانشجویان پسر دانشگاههای استان، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و همزمان با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، برگزار شد.
این رقابتها به همت هیأت ورزشهای دانشگاهی استان و با همکاری مدیریت تربیتبدنی دانشگاه تبریز برگزار شد و جمعی از دانشجویان دانشگاههای مختلف استان در آن حضور یافتند.
در پایان این مسابقه، سید ایلیا زینالعابدین دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز موفق شد عنوان نخست را کسب کند. همچنین عرفان تاروردی و فرحان تاروردی هر دو از دانشگاه تبریز، به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند.
