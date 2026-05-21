روز ملی بوم گردی فرصت معرفی ظرفیت های عظیم خدادادی کرمان است

حمید آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۳۱ اردیبهشت روز ملی بوم گردی گفت: روز ملی بوم گردی فرصتی جهت معرفی فعالیت های بوم گردی به جامعه شهری جهت استفاده از موهبت ها و فرصتهای گردشگری طبیعی و روستایی در سطح استان کرمان است.

وی افزود: ازدحام و شلوغی محیط های شهری مشکلات جسمی و روانی متعددی را جهت شهروندان در مناطق شهری ایجاد می نماید.

وی با بیان اینکه جهت رهایی از این مشکلات و آرامش نیاز به پناه بردن به عرصه های طبیعی و روستایی داریم تصریح کرد: خانه های بوم آگردی نمادی عینی از زندگی روستایی و طبیعت اطراف آن بوده که با سبک محلی خود می تواند تسکین دهنده و آرامش بخش باشند .

آبسالان، ادامه داد: خوشبختانه استان کرمان با تنوع اقلیمی متفاوت یکی از استان های پیش رو در زمینه گسترش خانه های بوم گردی در سطح کشور می باشد و این مکانهای محلی فرصت بی نظیری را جهت استفاده شهروندان از پتانسیل های گردشگری طبیعی و روستایی استان کرمان در اختیار عموم قرار داده است.

به گفته این راهنمای گردشگری طبیعی، مهمترین آفت صنعت بوم گردی در استان کرمان عدم رعایت فرهنگ بومی و محلی در احداث و مدیریت تعدادی از بوم گردی های استان است که با توسعه ویلاسازی مدرن در مناطق روستایی فرهنگ محلی و آداب و سنن روستایی را در معرض تهدید و آسیب قرار داده است.

وی گفت: لذا مدیریت این امر بیش از پیش نیاز به هماهنگی میان دستگاه های متولی صنعت بوم گردی در سطح استان کرمان را دارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان افزود: در تمام دنیا هدف از رونق بوم گردی ها تجربه زندگی محلی، روستایی و طبیعی در دل طبیعت بدون وارد کردن دغدغه های شهری است تا گردشگران طعم یک زندگی ساده و بدون تجملات را با حفظ محیط زیست و استفاده از آب و هوا، غذای محلی، محصولات طبیعی، سوغات ها، تجربه بازی های محلی. موسیقی محلی و توریسم تندرستی را به صورت حقیقی درک کنند.

آبسالان، ابراز امیدواری کرد با رونق این فرصت بی نظیر محلی از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر ها جلوگیری کرده و به رونق مناطق طبیعی و روستایی کمک نماییم.