به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در همایش روز ملی بومگردیها در تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: بومگردیها در شرایط کنونی و پیچیده اقتصادی، باوجود آسیبپذیری بیشتر، نقش بسیار ویژهای در رونق صنعت گردشگری ایفا میکنند.
وی با اشاره به اهمیت این بخش اظهار کرد: بومگردیها علاوه بر کارکردهای گردشگری، نقش مؤثری در حفظ هویت، فرهنگ، معماری و سبک زندگی ایران دارند.
طالبی، در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که جامعه نیازمند انسجام است، بومگردیها میتوانند در تقویت سرمایه اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای تداوم فعالیتهای گردشگری، از حمایتهای دولت نسبت به حوزه گردشگری و تقویت بومگردیها تشکر کرد.
