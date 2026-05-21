به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: طرح ویژهای با محوریت تعزیرات حکومتی در بروجرد اجرا شد.
وی گفت: این گشت مشترک که با مشارکت فعال سازمان اطلاعات سپاه و بسیج صورت گرفت، در ابتدا بر مقابله با خودروهای حامل مرغ خارج از شبکه توزیع تمرکز داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: مرغهای کشف شده پس از تأیید سلامت توسط دامپزشکی، به کشتارگاه منتقل و صبح امروز روانه بازار مصرف شدند تا در دسترس عموم قرار گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، بیان داشت: در ادامه این عملیات موفق و با پیگیری گزارشهای مردمی مبنی بر انبار آرد یارانهای در روستاهای اطراف شهر، بازرسیهای نامحسوسی صورت گرفت و این بازرسیها به کشف ۱۸۹ کیسه آرد یارانهای منجر شد که به طور غیرقانونی برای عرضه به دامداریها احتکار شده بود.
شاهی، تصریح کرد: این اقدام ضربتی نشاندهنده تلاش مستمر دستگاههای نظارتی استان لرستان برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی و حراست از حقوق مصرفکنندگان است.
وی عنوان کرد: پرونده تخلفات مربوط به کشفیات فوق برای رسیدگی و صدور رأی قانونی به مراجع ذیربط ارجاع داده شد، تعزیرات حکومتی لرستان از شهروندان درخواست میکند تا با گزارش هرگونه تخلف اقتصادی، در برقراری نظم و امنیت اقتصادی جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
