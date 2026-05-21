فعالیت ۱۲۰ کاردان ساختمان دارای پروانه اشتغال در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در جریان مراسم اعطای اعتبارنامه منتخبین ششمین دوره هیئت‌مدیره نظام کاردانی ساختمان لرستان ضمن تبریک به منتخبین جدید، اظهار داشت: کاردان‌های فنی به‌عنوان بازوان اجرایی و حلقه واسط میان طراحی‌های مهندسی و اجرای دقیق در کارگاه‌های ساختمانی، نقشی حیاتی در چرخه ساخت‌وساز دارند.

وی افزود: حضور بیش از ۱۲۰ کاردان دارای پروانه اشتغال به کار در سطح استان، ظرفیت قابل‌توجهی است که اداره کل راه و شهرسازی بر استفاده حداکثری از این توانمندی‌ها در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها تأکید دارد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آمار مشارکت در این دوره از انتخابات تصریح کرد: ثبت مشارکت بالای ۵۰ درصد در انتخابات ششمین دوره نظام کاردانی استان، رکوردی قابل‌توجه و فراتر از میانگین کشوری است که نشان‌دهنده سطح بالای تعهد و دغدغه‌مندی اعضای این سازمان نسبت به سرنوشت صنفی و حرفه‌ای خود است.

حامی، تصریح کرد: انتظار می‌رود هیئت‌مدیره جدید، در راستای ارتقای دانش فنی کاردان‌ها، نظارت دقیق‌تر بر پروژه‌ها و ترویج مبحث مقررات ملی ساختمان در اجرای کارگاهی، گام‌های مؤثری بردارد. این اداره کل نیز آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قانون، از تمامی برنامه‌های این سازمان در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای استان حمایت کند.

بنابراین گزارش، در این دوره از انتخابات که هفتم اسفندماه به‌صورت الکترونیک و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد، در مجموع ۱۰ نفر شامل هفت عضو اصلی، یک عضو علی‌البدل، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل بارأی مستقیم اعضا برای مدیریت امور نظام کاردانی استان انتخاب شدند.