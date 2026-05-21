۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

موزه بزرگ قم در بلوار پیامبر اعظم احداث می شود

قم- تفاهم‌نامه احداث موزه بزرگ قم، با واگذاری زمین ۶۵۰۰ متری در بلوار پیامبر اعظم(ص) از سوی شهرداری به اداره‌کل میراث فرهنگی استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه احداث نخستین مجموعه موزه‌ای شهر مقدس قم با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، میان شهرداری قم و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینی به مساحت ۶۵۰۰ مترمربع در بلوار پیامبر اعظم(ص) از سوی شهرداری قم در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان قرار می‌گیرد تا مجموعه‌ای موزه‌ای برای معرفی میراث تاریخی، فرهنگی و تمدنی قم در آن احداث شود.

هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی تخصصی برای نمایش و معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی قم عنوان شده است؛ شهری که با وجود برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، تاکنون از وجود یک مجموعه موزه‌ای گسترده و جامع برای نمایش آثار تاریخی، میراث فرهنگی و صنایع دستی خود محروم بوده است.

گفتنی است شکل‌گیری این پروژه با پیگیری و دغدغه‌مندی دکتر عظیمی شهردار کلانشهر قم و با هدف توجه بیشتر به بافت تاریخی و تمدن غنی این شهر، در دستور کار قرار گرفته و پس از واگذاری زمین، مراحل طراحی و اجرای مجموعه موزه‌ای آغاز خواهد شد.

