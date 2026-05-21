به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا با تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت، اظهار کرد: این شهید بزرگوار به همراه یارانش در مسیر خدمت به مردم و اعتلای انقلاب اسلامی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.



وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید رئیسی افزود: شهید رئیسی از دل مکتب امام خمینی(ره) و در امتداد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تربیت یافت و به تعبیر رهبر انقلاب، به عنوان «مدیر تراز انقلاب اسلامی» و «معیار سنجش کارنامه دولت‌ها» شناخته می‌شود.

استاندار کردستان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف، از جمله در دیدارهای سالانه و پیام‌های مرتبط با سالگرد شهادت ایشان، بر جایگاه ویژه کارنامه شهید رئیسی تأکید کرده‌اند و این کارنامه باید مبنای ارزیابی عملکرد مدیران کشور قرار گیرد.

زارعی‌کوشا با بیان اینکه شهید رئیسی اعتقاد عمیق و عملی به مبانی انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه داشت، تصریح کرد: ویژگی بارز ایشان صداقت در عمل، مردمی بودن و روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیری بود؛ به‌گونه‌ای که حل مشکلات مردم را بر هر موضوع دیگری مقدم می‌دانست.

وی افزود: سفرهای استانی متعدد، حضور میدانی در مناطق مختلف کشور و پیگیری مستقیم پروژه‌های عمرانی، نشان‌دهنده نگاه گره‌گشای شهید رئیسی بود و ایشان هیچ‌گاه در چارچوب‌های اداری و تشریفاتی متوقف نمی‌شد.

استاندار کردستان با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی در استان گفت: پروژه‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های آب و فرودگاه سقز در نتیجه پیگیری‌های جدی و نگاه عملیاتی دولت سیزدهم به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت بحران کرونا، احیای واحدهای تولیدی راکد و توسعه روابط خارجی، رویکرد دولت سیزدهم مبتنی بر اتکا به توان داخلی و باور به ظرفیت‌های ملی بود.

زارعی‌کوشا با اشاره به فضای سیاسی کشور اظهار کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که اعتماد به وعده‌های قدرت‌های غربی نتیجه‌ای جز اتلاف فرصت‌ها برای ملت ایران نداشته است و مسیر پیشرفت کشور در گرو اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: وحدت واقعی در کشور حول محور ولایت فقیه شکل می‌گیرد و همه جریان‌ها باید در چارچوب منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کنند.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به جایگاه مردم استان، افزود: مردم کردستان همواره در طول انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس وفاداری خود را به نظام ثابت کرده‌اند و میان مردم شریف این استان و گروهک‌های معاند هیچ سنخیتی وجود ندارد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان کردستان، از درگاه خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی طلب عاقبت‌بخیری کرد.