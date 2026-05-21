۳۲۰۰ پروژه گردشگری با بیش از ۳۰۰همت سرمایه در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان خوانسار با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در عبور از چالشهای کشور اظهار کرد: جنگ با همه تلخیهایی که داشت در کنار خود فرصتهایی نیز به همراه آورد و مهمترین دستاورد آن شکلگیری یک تحول معرفتی در جامعه ایران بود.
وی افزود: در دیماه سال گذشته زخم عمیقی بر پیکر ایران وارد شد و تصور میشد ترمیم این زخم شاید یک دهه زمان ببرد، اما در جریان رخدادهای ماه رمضان شاهد شکلگیری یک انقلاب معرفتی در کشور بودیم؛ به گونهای که بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران در بیش از ۳۰۰ شهر به خیابانها آمدند و با صدایی واحد اعلام کردند ایران جان ماست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نقش مردم در حفظ ثبات و انسجام ملی تصریح کرد: همه مجموعه حاکمیتی باید قدردان این مردم باشند و هیچ مسئولی نباید این سرمایه عظیم اجتماعی و این انقلاب معرفتی را به نام خود ثبت کند.
وی بیان کرد: رژیم کودککش صهیونیستی حتی کلیمیان ایران را که با کشور و مردم ایران همراه هستند برنمیتابد و به آنها حمله میکند، در حالی که حضور مردم در صحنه و در خیابان بزرگترین سرمایه اجتماعی برای دولت، مجلس و سایر نهادهای کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی خوانسار اظهار کرد: خوانسار دارای شخصیتی عمیق در حوزه فرهنگ و تاریخ است و مفاخر بزرگی همچون آیتالله خوانساری را در خود پرورش داده است.
وی افزود: خوانسار صرفاً مجموعهای از بناها، ساختمانها و خیابانها نیست بلکه دارای روح و هویتی فرهنگی است که در طول تاریخ شکل گرفته و این شهر را به یکی از کانونهای مهم علم، فرهنگ و ادب ایران تبدیل کرده است.
صالحیامیری با تأکید بر اهمیت انتقال این میراث فرهنگی به نسلهای آینده بیان کرد: باید اجازه داد جوانان امین این شهر این میراث ارزشمند را به خانههای خود ببرند و حافظ هویت فرهنگی آن باشند.
وی ادامه داد: اگر امروز در کشور با شکاف نسلی مواجه هستیم، بخشی از آن ناشی از عملکرد نادرست ما بوده و نباید این مسئله را به پای نسل جوان گذاشت. نسل جوان باید به رسمیت شناخته شود و نمیتوان با زور و اجبار با آنان سخن گفت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به تصویر فرهنگی خوانسار در سطح ملی گفت: تصویر خوانسار برای ایران تصویری زیبا و ارزشمند است و باید این تصویر حفظ شود؛ چرا که این شهر مهد علم، فرهنگ و ادب ایران به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده سرمایهگذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۰۰ پروژه گردشگری در کشور در حال اجرا است و بیش از ۳۰۰ همت سرمایه در این حوزه فعال شده است. به همین دلیل باید از خیرین، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران این حوزه قدردانی کرد و اجازه نداد با تصمیمات یا اقدامات نادرست، سرمایهگذاری ایرانی از کشور خارج شود.
صالحیامیری تأکید کرد: توسعه تنها گزینه نجات ملت ایران است و اگر درهای توسعه در کشور بسته شود، مسیر پیشرفت نیز مسدود خواهد شد. توسعه گردشگری، توسعه سلامت، توسعه صنعت و سایر حوزهها باید با جدیت دنبال شود تا اقتصاد کشور تقویت گردد.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری برای آینده کشور گفت: امروز سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال نسل جوان در حقیقت نوعی عبادت و خدمت به کشور است و همانند حضور در میدان و حمایت از ایران ارزشمند تلقی میشود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین به ظرفیتهای ایران در حوزه میراث جهانی اشاره کرد و اظهار کرد: ایران ظرفیت ثبت ۵۸ اثر دیگر در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارد و اگر محدودیت ثبت سالانه در این سازمان برداشته شود، امکان ثبت این آثار فراهم خواهد شد. این آثار بخشی از سرمایههای تمدنی ایران هستند که باید از آنها صیانت شود.
وی با اشاره به اهمیت میراث معنوی شهرستان خوانسار نیز بیان کرد: مسجد سهریتان خوانسار تنها سرمایه معنوی این شهرستان یا استان اصفهان نیست بلکه سرمایه معنوی جهان اسلام به شمار میرود و همه ما موظف به حفاظت و صیانت از آن هستیم.
صالحیامیری در ادامه با تأکید بر ضرورت کارآمدی در اداره کشور اظهار کرد: امروز نیاز اصلی ما در دولت کارآمدی است. باور من این است که رخدادهای تلخ ماه رمضان اگرچه با شهادت جمعی از عزیزان همراه بود اما در کنار آن سرمایه عظیمی به نام مردم و حمایت اجتماعی را برای کشور به همراه داشت.
وی افزود: اگر امروز آمریکا در منطقه دچار بحران و بنبست شده است، بخشی از آن ناشی از انسجام مردم ایران، حضور نیروهای نظامی در میدان و حضور مردم در صحنه است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه صنایع دستی و بومگردی اظهار کرد: اگر به دنبال خدمت واقعی به ایران هستیم باید برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم. در همین راستا سال گذشته شش همت برای حمایت از صنایع دستی و بومگردی اختصاص یافت و این رقم در سال جاری به بیش از ۱۱ همت افزایش پیدا کرده است.
