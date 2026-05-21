چند طرح تحقیقاتی در کاشان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه و در سفر شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت چند طرح پژوهشی در کاشان افتتاح شد.

نخستین طرح تحقیقاتی، سامانه یکپارچه اطلاعت نظام‌مند بیماری‌ها (کاسیان) بود که با حضور آخوندزاده رونمایی شد.

به‌ گفته غلامعلی حمیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان این نرم‌افزار با هدف ثبت منظم و نظام‌مند اطلاعات بیماری‌ها طراحی و اجرا شده و می‌تواند در بهبود پایش، تحلیل داده‌ها و مدیریت اطلاعات بیماری‌ها نقش مؤثری ایفا کند که این سامانه همچنین نقش یکپارچه‌سازی تمامی برنامه‌های ثبت بیماری‌ها (رجیستری بیماری‌ها) را بر عهده دارد.

برای اجرای این طرح ۲۵ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ وزارت بهداشت هزینه شده است.

در ادامه سفر معاون تحقیقاتی وزیر بهداشت به کاشان سالن کارگاهی آموزشی و پژوهشی غدیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز افتتاح شد.

بهره برداری از این پروژه زمینه لازم برای برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی و نیز ارائه خدمات کتابخانه دیجیتال را برای اساتید و دانشجویان فراهم می کند.

برای اجرای این طرح نیز ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ وزارت بهداشت هزینه شده است.

به گفته ابراهیم کوچکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسعه و تجهیز سالن کارگاهی آموزشی غدیر در راستای ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و همچنین گسترش خدمات علمی و آموزشی دانشگاه انجام شده است و این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی، نشست‌های تخصصی و بهره‌مندی بهتر از منابع دیجیتال علمی داشته باشد.

یکی دیگر از طرح های مهم تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان که با حضور شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت افتتاح شد، بانک تهیه نمونه‌های زیستی این دانشگاه بود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیوبانک این مرکز با هدف تهیه، ثبت، نگهداری و مدیریت نمونه‌های زیستی مرتبط با بیماری‌ها ایجاد شده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه تحقیقات زیست‌پزشکی و تقویت زیرساخت‌های علمی دانشگاه ایفا کند.

شایان ذکر است برای اجرای این پروژه ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ وزارت بهداشت به بهره برداری رسیده است و راه‌اندازی این بیوبانک زمینه مناسبی را برای انجام پژوهش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت مطالعات بالینی و حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه بیماری‌ها فراهم می‌کند.

اما یکی از مهم‌ترین طرح های افتتاح شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان ویش از طهر پنج شنبه آزمایشگاه تخصصی تحقیقات عفونی این دانشگاه بود.

این مرکز پژوهشی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۵۶ وزارت بهداشت و با هدف توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و پژوهشی راه‌اندازی شده است.

آزمایشگاه تحقیقات عفونی مستقر در ساختمان فرقانی، یکی از نیازهای اساسی دانشگاه برای انجام مطالعات دقیق در زمینه بیماری‌های عفونی و واگیر بود که امروز رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.