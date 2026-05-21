۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

هوای اصفهان تا ۴ درجه گرم‌تر می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش محسوس دما بین ۳ تا ۴ درجه‌ در سطح استان طی امروز خبرداد.

حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز دما در سطح استان افزایش محسوس سه تا چهار درجه ای دارد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد جمعه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: تا اواخر وقت فردا گذر امواج ضعیف از فراز استان را خواهیم داشت که موجب ابرناکی و وزش باد به نسبت شدید در اغلب نقاط اصفهان و رگبارهای خفیف و رعدوبرق در شمال استان خواهد شد.

به گفته علی‌عسکریان، در این ایام با توجه به سرعت وزش باد در مناطق شرقی احتمال برخاستن یا انتقال گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.

کد مطلب 6836870

