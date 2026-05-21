حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز دما در سطح استان افزایش محسوس سه تا چهار درجه ای دارد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد جمعه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: تا اواخر وقت فردا گذر امواج ضعیف از فراز استان را خواهیم داشت که موجب ابرناکی و وزش باد به نسبت شدید در اغلب نقاط اصفهان و رگبارهای خفیف و رعدوبرق در شمال استان خواهد شد.
به گفته علیعسکریان، در این ایام با توجه به سرعت وزش باد در مناطق شرقی احتمال برخاستن یا انتقال گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.
