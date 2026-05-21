به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل هواشناسی گلستان کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان طی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ شهرستان آققلا با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و گرگان با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان گلستان گزارش شد.
طبق این گزارش، بیشینه دما در شهرهای دلند و بندرگز ۳۲ درجه، گرگان، گنبد، هاشمآباد، بندرترکمن، اینچهبرون و انبارالوم ۳۱ درجه و علیآباد ۳۰ درجه سانتیگراد ثبت شد.
همچنین پارک ملی گلستان (تنگراه) و مراوهتپه با بیشینه دمای ۲۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد از خنکترین مناطق استان در شبانهروز گذشته بودند.
