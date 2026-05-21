رئیس جمهور آلمان: ضرورتی به جنگ علیه ایران وجود نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک والتر اشتاین‌ مایر، رئیس جمهور آلمان در گفتگویی با پادکست «Vorangedacht» تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران را «قابل اجتناب» خواند و گفت: این جنگ غیرضروری است.

رئیس جمهور آلمان با اشاره به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام که میان ایران و غرب امضا شد و آمریکا در نخستین دوره ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، گفت: خوب بود که ما این توافق را حفظ می‌کردیم. عواقبی که اکنون شاهد آن هستیم، نباید اتفاق می‌افتادند.

فرانک والتر اشتاین‌ مایر، اوایل فروردین نیز در یک سخنرانی تند، تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران را «یک خطای سیاسی فاجعه‌بار» خوانده و گفته بود اگر هدف آن متوقف کردن تهران در مسیر دستیابی به سمت بمب اتمی بود، «یک جنگ واقعا قابل اجتناب و غیرضروری» به شمار می رود.

اشتاین‌مایر در این سخنرانی که در وزارت خارجه آلمان ایراد شد، گفته بود که از نظر وی تجاوز به ایران، «مغایر با قوانین بین‌المللی» است.