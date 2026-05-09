کنایه کارلسون به مرتس: به جای انتقاد از ایران به فکر اقتصاد آلمان باش

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکر کارلسون مجری معروف آمریکایی مواضع فریدریش مرتس صدراعظم آلمان را در قبال برنامه هسته‌ای ایران به سخره گرفت.

وی در مصاحبه با روزنامه آلمانی زایت تاکید کرد: مرتس گفته است که با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بر سر لزوم عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای موافق است!

تاکر اضافه کرد: واقعا آقای مرتس؟ کشور شما در آستانه فروپاشی اقتصادی است و قیمت انرژی در آنجا به دو برابر قیمت آن در آمریکا رسیده است. با این حال شما نگران داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران هستید؟

لازم به ذکر است که مرتس بارها برای جلب نظر ترامپ علیه ایران موضع گیری کرده است.